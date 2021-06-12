Мнение: Накануне переговоров

Журнал "Тайм" рекламирует предстоящие переговоры в Женеве.

С обеих сторон уже призвали не ждать слишком многого от этих переговоров.

Также было объявлено, что проведение совместной пресс-конференции по итогам переговоров маловероятно.

В прессе можно отметить настроения, что если совсем ни о чем не договорятся, то можно ожидать обострения отношений после переговоров.

На этом фоне симптоматично прозвучало сегодняшнее заявление МИД РФ, что ожидается дальнейшая деградация отношений РФ с Европейским Союзом.

Среди уже заявленных тем – Украина, Белоруссия, Иран, Сирия, контроль над ядерными вооружениями, стратегическая стабильность, кибератаки, вмешательства в выборы + экология и права человека. Перед переговорами Байдена на тему Путина проинструктировал директор ЦРУ. В Кремле сегодня заявили, что основная причина встречи – плохие отношения США и РФ.

Агент Дональд пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным, продолжая раскручивать мем про "Сонного Джо". Республиканская прессе теперь в стиле демократической прессы времен Трампа обвиняет Байдена в том, что он прогнулся перед Россией отказавшись бороться против "Северного Потока-2" и одновременно заморозив строительства трубопровода "Кейстоун".

Сам Байден намерен дать понять Путину, что "Америка вернулась" и "поднять тему нарушений прав человека в России". В России как будто демонстративно после этих заявлений начали прессовать остатки сетки Навального.

В Польше заявили, что вызывает обеспокоенность тот факт, что о решении США отказаться от борьбы против "Северного Потока-2" в Варшаве узнали из новостей, а также то, что Байден больше интересуется переговорами с Путиным, нежели общением с европейскими союзниками.

Между тем, у нас в Севастополе на Героев Сталинграда один из магазинов вывесил баннер с Байденом, который предупреждает посетителей о ступеньках.

Между тем, сам Байден на саммите G-7 в Корнуолле потерялся https://anews.com/136502095-bajden-zabludilsja-v-kornuolle-vo-vremja-sammita-bolyshoj-semerki.html и забрел в ресторан

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