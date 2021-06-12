 

Мнение: Накануне переговоров

12.06.2021, 3:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журнал "Тайм" рекламирует предстоящие переговоры в Женеве.
С обеих сторон уже призвали не ждать слишком многого от этих переговоров.

Также было объявлено, что проведение совместной пресс-конференции по итогам переговоров маловероятно.
В прессе можно отметить настроения, что если совсем ни о чем не договорятся, то можно ожидать обострения отношений после переговоров.
На этом фоне симптоматично прозвучало сегодняшнее заявление МИД РФ, что ожидается дальнейшая деградация отношений РФ с Европейским Союзом.
Среди уже заявленных тем – Украина, Белоруссия, Иран, Сирия, контроль над ядерными вооружениями, стратегическая стабильность, кибератаки, вмешательства в выборы + экология и права человека. Перед переговорами Байдена на тему Путина проинструктировал директор ЦРУ.  В Кремле сегодня заявили, что основная причина встречи – плохие отношения США и РФ.

Агент Дональд пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным, продолжая раскручивать мем про "Сонного Джо". Республиканская прессе теперь в стиле демократической прессы времен Трампа обвиняет Байдена в том, что он прогнулся перед Россией отказавшись бороться против "Северного Потока-2" и одновременно заморозив строительства трубопровода "Кейстоун".
Сам Байден намерен дать понять Путину, что "Америка вернулась" и "поднять тему нарушений прав человека в России". В России как будто демонстративно после этих заявлений начали прессовать остатки сетки Навального.
В Польше заявили, что вызывает обеспокоенность тот факт, что о решении США отказаться от борьбы против "Северного Потока-2" в Варшаве узнали из новостей, а также то, что Байден больше интересуется переговорами с Путиным, нежели общением с европейскими союзниками.

Между тем, у нас в Севастополе на Героев Сталинграда один из магазинов вывесил баннер с Байденом, который предупреждает посетителей о ступеньках.
Между тем, сам Байден на саммите G-7 в Корнуолле потерялся https://anews.com/136502095-bajden-zabludilsja-v-kornuolle-vo-vremja-sammita-bolyshoj-semerki.html и забрел в ресторан

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Мнение: Почему поисковик «Спутник» не взлетел

13.01 / Скандалы: Мордашов-младший отдаст долг Родине

06.10 / “Ну, что за мужчина!” – Валерия похвасталась приготовленным Пригожиным завтраком

25.05 / Православный праздник: день Лукерьи-комарницы, традиции и приметы на 26 мая

28.08 / Джиджи Хадид рассказала о “беременной” фотосессии: “Это сложнее, чем я думала”

22.07 / Алена Краснова показала фигуру в алом бикини возле бассейна Аллы Пугачевой

13.02 / Мнение: Еще одна из рода Болейн

05.11 / Анастасия Волочкова объяснила отказ от ношения маски

19.08 / Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочный объект в кратере Меркурия

31.05 / Мнение: Мусор в поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика