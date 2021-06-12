Мнение: Жизнь одноклеточных

Тут объявился бывший помощник Путина Сурков и дал интервью своему карманному изданию. Но цитаты интервью всё-таки пошли в федеральные СМИ. Фантомной болью снова стала тема Украины. Хотя, говоря откровенно, уж если вы опростоволосились на этой теме, то хотя бы не трогайте ее. Но Путин вдруг дал интервью про Украину пару дней назад, а значит – нужно срочно улавливать тренд и вслед за вождем тоже что-то по этому поводу говорить. Ну, вот Сурков и сказал.

"…Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Украину "можно вернуть только силой". При этом политик уточнил, что сила может быть разной. "Не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", — объяснил он…"

Проблема здесь вот в чем. И Путин, и Сурков бредят возвращением Украины в зону кремлевского влияния. (Ну, может, Сурков и не бредит этим, и оно ему вообще даром не надо, но так как начальник произнес спич, то нужно высказываться в том же духе и изображать крайнюю заинтересованность)

Однако любая стратегия всегда начинается с ответа на вопрос: "зачем?" Не ответив на него, какой смысл заниматься этим всем? Ни у Путина, ни у Суркова нет даже намека на ответ "зачем", зато есть много разных ответов на вопрос "как?" А это вопрос, на который отвечает план, проект, но уж никак не стратегия.

Стратегии у кремлевских нет. Её и не было никогда на самом деле. Все эти ребята живут, даже не пытаясь понять – для чего они живут и в чём смысл того, что они делают. Это жизнь обычной амёбы. Доползти до еды, схарчить ее и ползти дальше. Препятствие – обтечь. Остановился, размножился, пополз дальше. Где тут стратегия? Обычная жизнь животных.

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