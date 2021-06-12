 

В администрации Байдена допустили новые меры против России

12.06.2021, 2:54, Новости дня
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Соединенные Штаты сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN.

«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер, – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, не следует ли использовать в отношении РФ санкции вместо того, чтобы проводить встречи. – Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия. Хотя эти кибератаки исходили от преступников, которые, с нашей точки зрения, не являются частью российского государства, все равно проблема в том, что РФ не предпринимает действия в их отношении. Так что, очевидно, эта тема будет частью дискуссий, и ни от каких вариантов действий мы не отказываемся».

Ранее в Кремле заявили о непричастности РФ к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности РФ к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от РФ прекратить кибератаки на США. Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.



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