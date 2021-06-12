О победителях и побежденных

Что общего между Владимиром Соловьевым, «радостно» скупающим недвижимость за пределами РФ, и Еленой Ваенгой в бороде и монашеской рясе?

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Дмитрий Киселев человек государственный. Ему доверено строительство актуальной иерархии новостей. Если кто не знает, главное событие последних дней — завершение первой нитки Северного потока — 2. Запутались в нитках и потоках? Ничего страшного. Важно понять основополагающее: «Путин не отказал себе в удовольствии объявить о победе лично». Пытаетесь постичь суть удовольствия? Киселев и тут готов помочь: «У Путина есть вкус к таким сюрпризам. В этом для него не внешний шик… Он еще раз доказал, что он — победитель».

Дмитрий Константинович не зря взлетел так высоко — не каждому дан дар снайперских акцентов. «Победители» — кодовое слово. Оно распространяется на все пространство жизни, от вакцины «Спутник V» до межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Похоже, государство навязывает обществу новые границы идентичности: кто с нами, те победители, кто не с нами, те побежденные.

Телевизор вдохновенно обустраивает границы нового прекрасного мира, впав в запредельный градус самодовольства. На этой ниве возможно много открытий чудных. Вот уже и Владимир Соловьев лично заявил: не имею представления, что такое российская пропаганда. Мне еще ни разу не пришлось ее увидеть. А те, кто о ней говорит, настаивает мэтр, просто завидуют успеху и таланту.

Наглость победителей и ненависть к побежденным — главные мелодии телевизора. У того же Соловьева произошел забавный инцидент. Его гости привычно клеймили оппозиционеров и прочих иноагентов. Солировал Виталий Третьяков. Он указал на особо опасных врагов: это те, которые здесь зарабатывают деньги и вывозят их за пределы РФ. Тут же откликнулся Соловьев: «Я один из таких агентов, страшно опасный. Я с радостью покупаю недвижимость за пределами РФ». Повисшая в воздухе пауза длилась недолго. Третьяков тонко улыбнулся — и тема захлопнулась. «Радостный» Владимир Рудольфович вновь легко расширил свои пределы.

Ситуация для нашего отечества (при всей относительности любых сравнений) привычная. В 1925 году группа старых революционеров обратилась во ВЦИК с призывом прекратить бессудные расстрелы в год 100-летия декабристов и 20-летия первой русской революции. И вот что важно. Эти люди из разбитых мелкобуржуазных партий просили не милосердия. Такие расстрелы, убеждали они вождей, развращают не только управляемых, но и управляющих: все дозволено и все возможно. Потом, когда начались показательные процессы, и тех и других снес единый кровавый поток, но это было потом. Конечно, исторические параллели, повторяю, вещь в себе, но они дают картину мира, который не спешит уходить в прошлое.

И сегодня победителям (они же управляемые и управляющие) все можно. На днях подлинный мастер-класс продемонстрировал Первый канал. В программе «Три аккорда» Елена Ваенга предстала перед публикой в образе православного монаха в рясе. Она исполнила песню убиенного Михаила Круга «Золотые купола» с выразительным припевом: «Золотые купола на груди наколоты». Для взрыва общественного негодования и этой информации достаточно, но, как всегда, важны детали.

«Три аккорда» — своеобразный конкурс шансона, лучшую часть которого составляют старые блатные песни.

Именно флер уголовной романтики подпитывает интерес зрителей к данному подлинно отечественному продукту.

Только здесь член жюри Александр Новиков со знанием дела объяснит тонкую стилистическую разницу между досмотром на таможне и шмоном на этапе. Не всякий конкурсант способен органично вписаться в гремучую смесь жанров, чреватых невыносимой безвкусицей. Псевдоправославный монах Ваенга — в числе тех, кто не вписался. Внутренняя зажатость; наспех наклеенные борода и усы; залепленный скотчем маникюр; подведенные глаза — все это выглядело апофеозом китча. Еще больший китч — молитвенный восторг жюри, не заметившего даже непопадания в ноты. Брутальный Розенбаум едва ли не плакал от восторга, а возбужденная Успенская все повторяла — это достойно «Оскара».

Тут уместно вспомнить, какое количество российских верующих изнывало от оскорбленных чувств, наблюдая за Кончитой Вурст на Евровидении. Какие копья ломались при виде Собчак в бороде и рясе. Какой взрыв негодования (с последующими тюремными сроками) вызвала панк-группа Pussy Riot. Кстати, и сама Ваенга тогда требовала судебной расправы, ибо оскорбилась, цитирую, «как верующая христианка до глубины души». А сегодня уже никто ничего не требует, народ безмолвствует. Прекрасная Елена — правильный человек. Поет в Кремле, поддерживает Путина роликами во время его избирательной кампании. И впредь, если надо, поддержит.

Закольцуем сюжет.

Что объединяет Соловьева и Ваенгу? Оба они из стана победителей, которым можно все. Но не только это.

Опыты по выведению новой породы людей, верящих пропаганде, как родной маме, гармонично дополняет культурный досуг под три аккорда. Ровно 20 лет назад Владимир Рудольфович вел программу «Соловьиные ночи», где он с соответствующими замыслу гостями голосил блатные песни. Я пересмотрела кое-что на ютубе. Пришла в восторг, как Успенская от бородатой Ваенги. «Таганка, я твой бессменный арестант» — самозабвенно подпевал Соловьев, и глаза его светились счастьем.

Слава Тарощина

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