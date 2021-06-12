Появилось видео дебюта Бузовой на сцене МХАТа в спектакле о Сталине

В Сети появился видеофрагмент дебютного выступления телеведущей и певицы Ольги Бузовой на сцене Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) в спектакле о молодом Иосифе Сталине.

Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в аккаунте газеты ВЗГЛЯД в соцсети TikTok.

В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине.

Народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ Инна Чурикова заметила, что надеется на повышение зарплат артистов МХАТа после приглашения Бузовой на роль. По некоторым данным, за спектакль Бузова получит 117 тыс. рублей, а всего МХАТ заплатит певице и телеведущей почти полмиллиона рублей.