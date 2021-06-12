 

Появилось видео дебюта Бузовой на сцене МХАТа в спектакле о Сталине

12.06.2021, 1:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появился видеофрагмент дебютного выступления телеведущей и певицы Ольги Бузовой на сцене Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) в спектакле о молодом Иосифе Сталине.

Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в аккаунте газеты ВЗГЛЯД в соцсети TikTok.

В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине.

Народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ Инна Чурикова заметила, что надеется на повышение зарплат артистов МХАТа после приглашения Бузовой на роль. По некоторым данным, за спектакль Бузова получит 117 тыс. рублей, а всего МХАТ заплатит певице и телеведущей почти полмиллиона рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / СНБО решил ввести санкции относительно 10 бывших топ-офицеров, изменивших Украине – Данилов

13.12 / Стало известно о количестве задержанных на акциях протеста в Минске

24.04 / Беспилотник атаковал танкер в сирийском порту

15.07 / Новосибирские ученые первыми в РФ получили нейтрализующие коронавирус антитела

24.02 / Министру обороны Германии посоветовали не увольнять генерала за грехи подчинённых

14.10 / Марка Volkswagen отзывает в РФ автомобили Phaeton

15.12 / Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции

20.02 / Немецкий пенсионер рассылал компаниям письма со взрывчаткой

28.07 / Удальцов арестован на 10 суток за организацию акций в поддержку Фургала

27.11 / В Кремле раскрыли подробности большой пресс-конференции Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика