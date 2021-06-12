ЦИК отказал в регистрации инициативной группы “Батьківщини” по референдуму о продаже земли, Тимошенко намерена подавать в суд

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Эту инициативную группу создали на собрании 22 мая, в ее состав вошли почти 11 тыс. человек, информировал сайт “Батьківщини”. Вопрос для референдума сформулировали так: “Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?” На собрании присутствовала лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко.

В Центризбиркоме сообщили, что отказали инициативной группе в регистрации по двум причинам.

Там пояснили, что проанализировали соблюдение законодательства во время создания инициативной группы и приняли во внимание отчеты представителей комиссии, которые были на собрании.

В отчетах указано, что в ходе создания инициативной группы был допущен ряд нарушений. Они подтвердились во время проверки документов, сообщили в Центризбиркоме.

“В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются. Также в списках участников указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. К тому же, 17 человек из указанных “мертвых душ” включены в список членов инициативной группы. Поэтому данные о результатах голосования были искажены”, – сказано в релизе.

Кроме того, сообщили в ЦИК, комиссия уже зарегистрировала одну инициативную группу по подготовке референдума о рынке земли (документы этой группы подали в ЦИК 5 мая, группы “Батьківщини” – 1 июня).

Вопрос для референдума эта группа сформулировала так: “Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?”

В ЦИК пришли к выводу, что вопросы двух инициативных групп “по сути совпадают”, и решили отказать в регистрации группе “Батьківщини”.

Тимошенко заявила, что решение ЦИК незаконно, сообщает пресс-служба партии.

“Мы в ближайшие дни будем оспаривать его в суде”, – сказала она.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Следующий в повестке дня парламента проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—