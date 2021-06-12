 

Бывшего главного бухгалтера Министерства культуры Украины будут судить за служебную халатность

12.06.2021, 1:40, Новости дня
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Следствие установило, что между министерством и компанией-нерезидентом был заключен договор о предоставлении услуг по организации и проведению международного архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по Музею Революции достоинства.

“Общая стоимость услуги составила 2,5 млн грн. Оплата услуг осуществлялась за счет средств государственного бюджета Украины. Министерство культуры провело две оплаты за указанные услуги в иностранной валюте на €23 тыс. и €52 тыс. Бывший главный бухгалтер при оплате услуг в евро не убедился в правильности уплаты суммы средств по договору, подписал платежное поручение о перечислении средств со счета министерства на счет компании-нерезидента и оплатил на €12 тыс. больше, чем необходимо, в том числе осуществил лишнюю оплату комиссионного вознаграждения банку за покупку иностранной валюты и комиссионного вознаграждения за банковские услуги”, – сообщили правоохранители.

В пересчете в национальную валюту убытки составляют около 420 тыс. грн. 

Производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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