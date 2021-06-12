Парламент Албании объявил президенту импичмент. Депутаты посчитали, что он нарушил конституцию

За импичмент проголосовали 104 члена парламента, против – семь. Еще трое воздержались.

Associated Press уточнило, что главу государства обвинили в нарушении конституции страны. Это решение должен также утвердить Конституционный суд Албании в течение трех месяцев.

По итогам расследования парламентарии заявили, что Мета нарушил конституцию “предвзятым подходом к правящим социалистам” во время парламентских выборов 25 апреля этого года. Он нарушил 16 статей и подстрекал к насилию.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Мета “предал миссию президента и унизил конституцию”.

Сам Мета осудил результаты расследования и попытку импичмента. Его представитель Теди Блуши назвал решение парламента “неконституционным и нелепым”.

В конце апреля 49 правящих депутатов-социалистов обратились за помощью в Следственный комитет. Они обвинили Мету в разжигании нестабильности и насилия в балканском государстве и в поддержке политической оппозиции перед выборами, отметило Associated Press.

Контекст:

Должность президента в Албании носит в основном представительский характер. Тем не менее глава государства имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами страны. Президент считается аполитичной фигурой, но Мета часто конфликтовал с социалистическим правительством Рамы, заметило агентство.

Мета вступил в должность президента Албании в 2017 году при поддержке правящих социалистов. Срок его полномочий заканчивается в июле 2022 года.

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