Эксперт Якушев рассказал о способах увеличения доходов на пенсии

У граждан нашей страны есть возможность заранее узнать размер своего пенсионного пособия – эту информацию каждый может запросить в соответствующей инстанции. Часто эта сумма оказывается недостаточной для нормальной жизни. Однако при желании все россияне могут увеличить свои доходы – о том, как это сделать рассказал Евгений Якушев – сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ. Отмечается, что думать о дополнительных сбережениях нужно еще до выхода на пенсию в России.

Помочь будущим пенсионерам в этом могут различные накопительные инструменты. Они варьируются по степени риска. Наименее рискованными считаются банковские депозиты, но, как правило, по ним нельзя получить высокий доход – ставки по вкладам всегда довольно низкие. Следующим по степени риска банковским инструментом можно считать приобретение облигаций. Наиболее смелым инвесторам Якушев посоветовал вкладываться в акции различных компаний.

В беседе с радио Sputnik эксперт особо подчеркнул, что жизнь на пенсии очень важно планировать заранее. Чем раньше люди начинают задумываться о дополнительных сбережениях, которые пригодятся им в старости, тем меньшую сумму им придется откладывать ежемесячно, чтобы на пенсии получить достойный доход.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Госдуме предложили внести поправки в закон, регламентирующий надбавку к пенсии в России многодетным родителям.