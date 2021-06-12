Даня не хочет портить детей – Личное мнение

Любитель наряжаться в розовое пышное платье и красить красиво ногти Даня Милохин обратился к тем, кто не понимает их — детей.

Дитю, на минуточку, 19 лет стукнуло. Москву от фашиста мужики защищали с 16 лет.

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Видео: Телеграм

Посмотрели обращение кумира поколения школоты к взрослым?

Оно коротенькое, как я подозреваю, потому что сказать больше нечего. Всем пис. Сердечко. Серёжки в ушах.

Любимец обеих Ксений — ведущих некогда популярного шоу для одиноких провинциалок — считает, что никому ничего плохого не делает, а лишь хочет, чтобы всем было круто.

Круто — это как всеобщее счастье. 19-летний парень в платье видит такое счастье в том, чтобы ничего не делать, быть никем, иметь деньги и жить в кайф.

С уважением отношусь к любому свободному выбору. ОК, ты хочешь так — лежать на полу ПМЭФ и иметь бабло.

Однако, зачем ты это пропагандируешь? Многим ровесникам твоим повезёт так? Они захотят, как ты, но останутся в 25 лет без образования, без работы, без перспектив.

Мы не хотим испортить ваших детей — серьёзно? Это говорит чувак (или чувиха?) с татуировками — мешка денег на одной кисти и неприличного матерного выражения на другой?



Фото: Соцсети

А что ты, Даня, собственно делаешь, если своим примером не портишь неокрепшие умы сверстников и тех, кто младше? Не хочешь, но делаешь, а потому ты не виноват?

Так это кривая логика твоих любимиц Ксюш — Бородиной и Собчак. Те тоже на бревне 20 лет сидели и говорили, что ничего плохого не делают, а строят любовь.

Чем ты, Даня Милохин, по сути отличаешься от питомцев публичной трансляции? Такой же и даже более яркий, чем Виктория Боня, только в 2 раза младше.

Всем пис, ага. Но после того, как закроют Тик-Ток.

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