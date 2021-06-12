Мнение: Будни блогеров

Еще несколько лет назад знать не знал, что есть такой блогер Юрий Хованский, на канал которого в YouTube подписано более 4,4 млн человек. А вот задержали парня и закрыли на два месяца в СИЗО, так сразу и узнал.

Хованскому, оказывается, инкриминируют ч.2 ст.205.2 УК – оправдание терроризма. И ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. За песню. Песня, конечно, гнусная. Но никого нельзя оправлять в тюремную камеру за песню, сочиненную еще в те времена, когда за подобные песни в тюрьму еще не отправляли.

А тут еще выясняется, что попасть в тюрьму Хованскому помог другой блогер, которого я тоже знать не знал. Некто Владислав Поздняков, который написал в своем телеграм-канале: «Наказать я его решил за его грязные слова в мой адрес и адрес моих подписчиков, а также за осуждение моей благой деятельности. А его песня про Норд-ост стала лишь удачным поводом призвать свою аудиторию накатать на него тысячи доносов»….

Как-то совсем скверно выглядит эта история…. Из разряда: борьба была равна, боролись два говна…. Так или не так?

Фотография отсюда

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