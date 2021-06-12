Мнение: О супертроллинге от студии Уолта Диснея

Да, это надо было постараться. Креативные ребята всё же на Walt Disney Pictures работают. Никаких авторитетов не признают, ничего святого.

Короче, фильм «Круэлла» уже все посмотрели?

Ах, не обращайте внимание на рецензии в духе интересный трейлер опять обманул ожидания и на выходе мы получили посредственное кино с огромным бюджетом. Лучше вот на это взгляните…

Согласно сюжету, действие как раз происходит в Лондоне 1970-х годов, где молодая модельер Круэлла Де Виль узнаёт страшную правду о своей матери. И вот…

Похоже, авторы всё же что-то такое знали о юной леди Диане Спенсер. Что-то, что не очень афишировалось, дабы не разрушить светлый облик народной принцессы. Эх, бедный принц Чарльз!

Ну как ему не посочувствовать?

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