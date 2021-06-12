«Узкая повестка» или «полный спектр»?

Что в США ожидают и чего не ждут от предстоящей встречи президентов.

Встречу Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня американские СМИ называют самым сложным пунктом первой зарубежной поездки 46-го американского президента. Никто не ждет от нее прорывов, новой перезагрузки, «разрядки международной напряженности» и т. п. Зачем тогда она вообще нужна? — задают вопрос американские СМИ.Предыстория

В США пишут, что апрельский телефонный звонок Байдена Путину с инициативой встретиться где-то «в третьей стране» был вызван массированным наращиванием российских войск и флота вблизи Украины и угрозой военного конфликта. В марте Байден в интервью «ABC» утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента «убийцей», и проигнорировал немедленное предложение Путина поговорить «без всяких задержек, в открытой прямой дискуссии». Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента на ближайшие дни «запланированы другие мероприятия». Через месяц ситуация изменилась, и уже Вашингтон попросил о встрече «в целях установления стабильных и предсказуемых отношений» с РФ. После этого РФ отвела часть войск от Украины, объяснив это «окончанием ранее запланированных учений».

Байден — пятый американский президент, с которым встречается Путин.

Это сегодня, по мнению российского президента, НАТО стала внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только вассалы, а в начале своего президентства Владимир Путин предложил своему первому американскому партнеру Биллу Клинтону: а почему бы РФ не вступить в НАТО? Клинтон ответил, что лично он «не против».

Джордж Буш-младший «увидел душу» в глазах президента Путина. (Как известно, Байден заявил, что 10 лет назад, будучи вице-президентом, во время встречи с Путиным — премьер-министром, он посмотрел тому в глаза и сказал: «Я не думаю, что у вас есть душа», на что последовал ответ: «Я думаю, мы друг друга понимаем».) Второму американскому партнеру Путин после терактов 11 сентября 2001 года первым из иностранных лидеров высказал поддержку и предложил помощь.

При нем же в 2007-м Путин произнес свою «мюнхенскую речь», и во внешней политике началась новая старая эпоха противостояния двух главных ядерных держав.

Барак Обама предложил Москве политику «перезагрузки», но получилась только «перегрузка» в прямом и переносном смысле слова. К концу срока президента-интеллектуала, который пытался «понять Россию умом» и смотрел с этой целью фильм «Кин-дза-дза», его изображали в роли злодея на детских новогодних представлениях, а депутат Ирина Роднина в твиттере «показывала банан». И вообще все телезрители федеральных каналов знали, что это Обама виноват в ухудшении отношений, в грязных подъездах и выбитых лампочках. Тогдашний госсекретарь Джон Керри мог три-четыре часа ждать, когда его примет Путин, а его пресс-секретарь Псаки (ныне пресс-секретарь президента) получала в подарок от российского МИДа ушанку розового цвета.

Четвертый — Дональд Трамп — до сих пор говорит, что у него прекрасные отношения с президентом Путиным, хотя, по его словам, «он был самым жестким президентом по отношению к РФ в истории». На саммите в Хельсинки Трамп сказал, что он склонен верить словам Путина о невмешательстве Кремля в американские выборы, опровергнув тем самым выводы собственной разведки. После саммита их отношения американская и мировая пресса называла «броманс» (братская любовь), а в балтийских странах кто-то придумал фотоколлаж: известный крепкий поцелуй Брежнева с лидером ГДР Хонеккером заменили на поцелуй Путина с Трампом. Тем не менее санкции, впервые введенные Обамой после Крыма в 2014-м, Трампом были углублены и расширены. 45-й президент стал главным противником строительства «Северного потока — 2», предлагая немцам и другим европейцам американский сжиженный природный газ.

Сейчас отношения между США и Россией «достигли дна», пояснил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан, который работал в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Бараке Обаме.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в статье для «Вашингтон пост» утверждает, что российская сторона не привезет на саммит предложений по улучшению отношений: «Редко когда Путин отправлялся на встречу с каким бы то ни было главой государства с целью улучшения отношений. Это определенно не было его целью на встречах с американскими и европейскими лидерами после 2014 года, когда РФ аннексировала Крым, осуществила вмешательство в Восточную Украину и навсегда положила конец стремлению к сердечным отношениям с Западом. В мировоззрении Путина США — главный противник России.

Таким образом, Путин не будет предлагать Байдену инициатив для достижения обоюдовыгодных для США и РФ результатов.

Он надеется только на уступки». (Замечу в скобках, что именно «уступками», а не «жестом доброй воли» в адрес Москвы и Берлина эксперты федеральных российских телеканалов назвали решение администрации Байдена не вводить санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2». Подобным образом расценили и разворот двух американских эсминцев, так и не вошедших в Черное море в разгар самого крупного военного скопления российских войск вблизи Украины начиная с 2014 года.)

Фото: Jens Büttner / picture alliance / Getty Images

«Амнистия» (или, выражаясь лексикой президента РФ, «скачуха») «Северного потока — 2» вызвала шквал критики внутри США: как со стороны извечных оппонентов Байдена — республиканцев, так и многих однопартийцев-демократов. Президент Украины Владимир Зеленский в часовом интервью американскому интернет-изданию Axios заявил, что разочарован решением Байдена, он предложил немедленно встретиться «в любое время и в любой точке планеты». Зеленский выразил надежду на то, что американский президент, которого он сравнивает в политике с Майклом Джорданом в баскетболе, все еще сможет «перехитрить Россию и спасти Украину». В интервью Axios Зеленский сказал, что понимает важность отношений Вашингтона и Берлина, но спросил: «Сколько жизней украинцев стоят отношения между США и Германией?» Газопровод в обход Украины он сравнил с «настоящим оружием». «Это не очень понятно… что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты». Как отмечает издание, Путин уже обладает дополнительными рычагами влияния на Украину. Президент РФ пояснил в пятницу на заседании Петербургского международного экономического форума, что Украина должна проявить добрую волю, если она все еще хочет, чтобы российский газ проходил через страну.

Повестка

Бывший посол Макфол, которому в рамках ответных санкций Москвы запрещен въезд на территорию России, полагает, что для саммита в Женеве остается «узкая повестка двустороннего сотрудничества». Лидеры двух стран могли бы начать переговоры о стратегической стабильности: Байден и Путин были правы, продлив договор СНВ-3. Но последующий договор о контроле над вооружениями будет трудно завершить до истечения срока действия СНВ через 5 лет, поскольку частью новой сделки должны быть и нестратегическое ядерное оружие, и новые системы доставки. Переговорщикам необходимо начинать сейчас. Второе: серия закрытий консульств и высылки дипломатов практически остановила публичную дипломатию и выдачу виз. Байден и Путин должны обратить эту тенденцию вспять, полагает Макфол. Вот и все — такова повестка дня для сотрудничества. Оставшееся время в Женеве, по мнению эксперта по России, следует сосредоточить на вопросах, вызывающих разногласия.

Что Путин и Байден обсудят в Женеве? «Полный спектр насущных проблем», по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, — от вопросов прав человека до кибератак. Кремль, со своей стороны, игнорируя эти две темы, заявил, что президенты обсудят «текущее состояние и перспективы российско-американских отношений», вопросы стратегической стабильности и острые проблемы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулировании региональных конфликтов. По словам Псаки, Байден подчеркнет поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Байден также затронет вопрос о принудительной посадке Беларусью самолета Ryanair для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича 23 мая, сказала пресс-секретарь президента. Инцидент получил широкое осуждение и, главное, — санкции, которые Лукашенко и Путин назвали «эмоциональным взрывом».

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью в воскресенье добавил, что предстоящая встреча президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным будет посвящена недавним кибератакам на территории США. Байден обвинил Россию в прошлогодней кибератаке против американской компании SolarWinds, занимающейся информационными технологиями, которая проникла в системы как минимум девяти федеральных агентств (включая Пентагон и минфин США) и 100 западных компаний. Но в последнее время произошло еще несколько серьезных нападений, на которых, как образно пишут СМИ, «остались российские отпечатки пальцев». В середине мая Colonial Pipeline — оператор крупнейшего в Америке топливопровода — был вынужден выплатить выкуп хакерам из группировки DarkSide после перебоев с поставками бензина, вызвавших дефицит бензина и рост цен. По сообщениям здешних СМИ, было выплачено 4,4 млн долларов в криптовалюте. (Как только что сообщили ФБР и министерство юстиции, благодаря операции американских правоохранительных органов след хакеров отслежен, деньги перехвачены и возвращены.) 27 мая Microsoft сообщила, что подверглась крупной кибератаке со стороны Nobelium, той же группы, которая, по утверждениям США, стояла за взломом SolarWinds.

Главный офис американской IT-компании SolarWinds в Остине, штат Техас. Фото: Reuters

1 июня бразильский концерн JBS, который поставляет большую часть мяса в Северную Америку, также заявил, что подвергся атаке программ-вымогателей из России. Как пишет издание Wall Street Journal, кибератаки «все больше затрагивают обычных американцев»: «Взлом трубопровода остановил поставки бензина на Восточное побережье, атака на JBS Foods грозила поднять цены на мясо и вызвать дефицит для американских семей. Это не взлом электронной почты или разведывательные трюки, направленные в основном на привлечение внимания элиты». Хотя Байден заявил, что нет никаких доказательств связи Кремля с взломом Colonial и JBS, но он также сказал, что Москве нужно делать больше для предотвращения атак изнутри своих границ.

Блинкен сказал, что Байден скажет Путину «прямо и ясно», что, если атаки программ-вымогателей на США продолжатся, то будут приняты ответные меры.

Выступая с речью перед ветеранами армии в американский Memorial Day (аналог Дня поминовения), Байден обещал, что будет говорить с Путиным о нарушениях прав человека. Байден, скорее всего, еще раз призовет к освобождению лидера российской оппозиции Навального, говорит Эдвард Лукас, автор книги «Новая холодная война: РФ Путина и угроза Западу». Ответ предсказуем, его уже анонсировали; Путин достает из красной папки информацию об американцах, задержанных после штурма Капитолия, и выражает в ответ свою глубокую озабоченность, вспоминает об Ассанже и Сноудене. А может, о работорговле и индейских резервациях. В советские годы это называлось «whatabout», в неформальном переводе — «сам дурак».

Джо Байден произносит речь перед ветеранами во время Memorial Day, 31 мая. Фото: ЕРА

«Я не могу сказать, оптимистичен я или нет в отношении результатов (предстоящего саммита), — пояснил госсекретарь Блинкен. — Я не думаю, что мы узнаем об этом после одной встречи… Мы в любом случае готовы».

Мы тоже должны быть готовы к тому, что итоги этого саммита в изложении Кремля и Белого дома будут разительно отличаться, примерно так, как отличается повестка переговоров в представлении Москвы и Вашингтона.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

—