 

Amnesty International присвоила Юрию Хованскому статус узника совести

12.06.2021, 9:12, Разное
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Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей немедленно освободить оппозиционного видеоблогера Юрия Хованского и присвоила ему статус узника совести.

По мнению правозащитников, Хованского много лет содержали в невыносимых условиях в собственной квартире, а теперь пытаются отправить в тюрьму.

Amnesty International присвоила Юрию Хованскому статус узника совестиВ качестве доказательства нечеловеческого обращения, которому подвергался Юрий Хованский до своего заключения под стражу, Amnesty International представила сделанные в его квартире фотографии, на которых видно, что помещение засыпано мусором, окурками и пустыми бутылками из-под алкоголя.

Правозащитники считают, что Кремль таким образом оказывал давление на блогера, рассчитывая на то, что он не сможет долго жить в таких ужасных условиях и рано или поздно перейдёт в лагерь пропагандистов. Однако Хованский проявил высокие моральные качества и отказался сотрудничать с режимом, из-за чего стал жертвой незаконного уголовного преследования.

– То, что в России творится с видеоблогерами, вызывает серьёзную озабоченность международного правозащитного сообщества. Отравление Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, убийство Дмитрия Быкова и Аркадия Бабченко, уголовные сроки в отношении Юрия Хованского и Евгения Баженова, шоу «Соловьёв Live» – всё это попытка оказать давление на YouTube-сообщество. Сейчас российские пропагандисты пытаются захватить даже TikTok, где ведущую роль играет лидер Чечни Рамзан Кадыров. Мы требуем немедленно отпустить на свободу всех заключённых блогеров и обеспечить им свободу слова в интернете, – сказано в официальном заявлении Amnesty International.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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