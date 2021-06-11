В мире резко выросли поставки смартфонов

По прогнозам аналитической компании Digitimes Research, до конца года глобальные поставки смартфонов вырастут почти на шесть с половиной процентов и достигнут 1,33 млрд штук. Однако пока это лишь предположение, основанное на наблюдаемых рыночных тенденциях.

Реальность же выглядит еще более радужной. Итоги первых двух кварталов пока окончательно не подведены, говорят аналитики. Но уже понятно, что рост поставок в годовом выражении исчисляется в двузначных числах.

Общее количество изготовленных и отгруженных с начала года смартфонов в мире уже превысило 650 миллионов единиц. По словам экспертов, мы имеем дело с отложенным спросом, который сейчас удовлетворяется после прошлогоднего карантинного затишья.