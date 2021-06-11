Кулеба о встрече Зеленского и Путина: Мы не должны ничего бояться

“Есть определенные контакты, попытки согласовать повестку для встречи, но к географии еще не дошли”, – сказал Кулеба.

Министра попросили оценить вероятность такой встречи.

“В целом я считаю, что организовать такую встречу будет крайне сложно. Но если мы увидим, что на этой встрече мы действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, безусловно, мы не пожалеем никаких сил, чтобы такая встреча состоялась”, – сказал Кулеба.

Как отметил министр, Зеленский “доказал, что очень четко защищает украинские “красные линии” и принципиальные для страны вопросы”.

“Поэтому я лично готов организовывать встречу президента Путина и президента Зеленского. Потому что я знаю, что мы с этой встречи выйдем или с победами, или без поражений. Не нужно ни в каком случае этого бояться, это нормальная дипломатическая история”, – добавил Кулеба.

“Мы не должны ничего бояться. В том числе встречи Зеленского с Путиным. Мы все понимаем, что вопрос мира в Украине нужно решать с Путиным лично. Вопрос – в каком формате”, – подчеркнул он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы ( Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”, для обсуждения конфликта. Путин через два дня предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече. В то же время, по словам украинского президента, он не согласился бы с требованием Путина сначала провести переговоры с главарями боевиков “ДНР” и “ЛНР”. Зеленский подчеркнул, что “не собирается разговаривать с террористами”.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил контакты с Банковой о “гипотетической повестке дня гипотетической встречи” Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

21 мая Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

9 июня Путин заявил, что его встреча с Зеленским не состоялась, потому что Украина якобы предлагала говорить о “международной безопасности”.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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