Металлургические активы Курченко в ОРДЛО передают в управление российского бизнесмена

Издание отметило, что главы террористических организаций Денис Пушилин и Леонид Пасечник распространили совместное заявление о смене инвестора на крупнейших предприятиях двух регионов.

В их заявлении отмечено, что на предприятиях образовалась задолженность по зарплате, из-за которой начали поиски нового инвестора. Им стал российский бизнесмен Евгений Юрченко. Он взял на себя обязательства по погашению задолженности. Все долги он планирует ликвидировать до конца года.

Россия заводит на оккупированную часть Донбасса нового инвестора, чтобы “спасти умирающую промышленность и рассчитаться по долгам с металлургами и шахтерами”, об этом 11 июня сообщило “Радио Свобода”.

“Задача России очень простая: снизить ценник содержания оккупированный территорий”, – сказал экономист Алексей Кущ.

Оккупационные власти представляют Юрченко как бизнесмена с луганскими корнями, однако, по данным российских СМИ, родился он в Воронеже, а не в Луганске.

“Юрченко в России выстроил карьеру в банковском секторе, а в период войны на Донбассе он работал исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области. Из его декларации как замгубернатора известно, что в 2017 году Юрченко заработал около 500 млн руб., у него две квартиры в Черногории и две в России. Ну и еще он купил на аукционе капсулу космического корабля “Восток”, – отметили журналисты.

По информации “Радио Свобода”, последние четыре года компания Курченко “Внешторгсервис”, зарегистрированная в оккупированной РФ Южной Осетии, управляла рядом предприятий в ОРДЛО. Через ВТС Курченко вывозил уголь с оккупированной части Донбасса, затем перепродавал его как российский на внешних рынках.

Контекст:

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Его объявили в международный розыск. По данным Службы безопасности Украины, бизнесмен получил российское гражданство.

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