 

Тиктокер Даня Милохин станет новым ведущим «Поля чудес»

11.06.2021, 23:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин станет новым ведущим «Поля чудес». Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Таким образом руководство «Первого канала» рассчитывает привлечь к просмотру утратившей былую популярность программе молодую аудиторию. Ввиду отсутствия у Милохина опыта телеведущего первые выпуски блогер проведёт вместе с Леонидом Якубовичем.

– Нам нужно говорить с молодой аудиторией на её языке, демонстрировать, что телевидение – это модно, интересно и современно. Нужны новые лица, лидеры мнений, которые смогут вывести наши легендарные передачи на новый уровень. Я познакомился с Даней на Петербургском экономическом форуме, он поразил меня своей харизмой, остроумием и эрудицией. После возвращения в Москву я связался с Леонидом Аркадьевичем и предложил ему взять Милохина соведущим. Он сразу же загорелся этой идеей и полностью поддержал мою идею. Уже в начале июля в эфир выйдет «Поле чудес» в обновлённом формате и впервые в истории передачи мы будем вести прямую трансляцию сразу в TikTok, – заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Сам Милохин признался, что давно мечтал попробовать себя в роли телеведущего.

– Я вырос из TikTok и теперь хочу развиваться дальше. После питерского форума у меня были разные предложения, но выбрал я «Поле чудес». Это же так круто быть ведущим программы, которую ты смотрел в детстве, – отметил блогер.

В администрации «Первого канала» добавили, что изменится и возрастной состав участников в сторону омоложения. Для того чтобы молодёжь могла справиться с заданиями викторины, будут облегчены вопросы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Geely начала продажи обновленного кроссовера Geely Icon 2022 года за $15 тысяч

07.02 / Зюганов: «В советское время таких, как Навальный, судили за спекуляцию»

03.02 / Томас де Ваал: Россия не сможет действовать в Карабахе, как в Абхазии и Южной Осетии

18.02 / Команда Лукашенко обсуждает условия ухода и готовит “запасной аэродром” на Западе

25.05 / Sinch, шведский гигант по взаимодействию с клиентами, привлекает 1,1 миллиарда долларов при участии SoftBank и Temasek.

27.07 / Глава ВОЗ: Темпы пандемии продолжают ускоряться

16.12 / Эксперты рассказали о попытках дискредитации будущих выборов в Госдуму

05.08 / Поклонников возмутили странные нежности Наташи Королевой с 18-летним сыном Архипом

18.03 / США ввели новые торговые санкции против России из-за отравления Навального

17.04 / Специалисты назвали три продукта, помогающих сохранить здоровье и молодость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика