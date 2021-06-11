Тиктокер Даня Милохин станет новым ведущим «Поля чудес»

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин станет новым ведущим «Поля чудес». Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Таким образом руководство «Первого канала» рассчитывает привлечь к просмотру утратившей былую популярность программе молодую аудиторию. Ввиду отсутствия у Милохина опыта телеведущего первые выпуски блогер проведёт вместе с Леонидом Якубовичем.

– Нам нужно говорить с молодой аудиторией на её языке, демонстрировать, что телевидение – это модно, интересно и современно. Нужны новые лица, лидеры мнений, которые смогут вывести наши легендарные передачи на новый уровень. Я познакомился с Даней на Петербургском экономическом форуме, он поразил меня своей харизмой, остроумием и эрудицией. После возвращения в Москву я связался с Леонидом Аркадьевичем и предложил ему взять Милохина соведущим. Он сразу же загорелся этой идеей и полностью поддержал мою идею. Уже в начале июля в эфир выйдет «Поле чудес» в обновлённом формате и впервые в истории передачи мы будем вести прямую трансляцию сразу в TikTok, – заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Сам Милохин признался, что давно мечтал попробовать себя в роли телеведущего.

– Я вырос из TikTok и теперь хочу развиваться дальше. После питерского форума у меня были разные предложения, но выбрал я «Поле чудес». Это же так круто быть ведущим программы, которую ты смотрел в детстве, – отметил блогер.

В администрации «Первого канала» добавили, что изменится и возрастной состав участников в сторону омоложения. Для того чтобы молодёжь могла справиться с заданиями викторины, будут облегчены вопросы.

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