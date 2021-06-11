Чем соблазнять-то будет? – Личное мнение

Прочитала новость о том, что в новом сезоне «Содержанок» Дарью Мороз будет снимать в постельных сценах её отец-режиссёр.



Фото: Соцсети

Больше чем отец, режиссирующий Дашу в койке, меня смущает разве что сама Даша в койке.

В сериале Мороз играет роковуху, которую все хотят.

Не верю.

Даша — не вамп, никогда ею не была и не будет. Не с её внешними данными можно убедительно сыграть разбивательницу сердец богатых и не очень мужчин.

Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что роковая соблазнительница и классическая красавица — это одно и то же. Можно быть очень соблазнительной женщиной, не будучи классической красавицей.

Вон у Софи Лорен — нос большой, а Мерлин Монро были короткие, толстые ноги при длинной и не менее толстой жопе.



Фото: Соцсети

Ни той, ни другой не вписывающиеся в стандарты красоты особенности лица и фигуры не помешали стать мировыми секс-символами 21 века.

Но когда в женщине некрасиво всё — ноги, лицо, грудь — вот здесь её насильное пихание в образ вамп выглядит нелепо и жалко.



Фото: Соцсети

Ну, не вамп Мороз. Не вамп.

Мы все прекрасно понимаем, почему Мороз играет роль роковой любовницы: её в сериал позвал бывший муж — режиссёр Костик Богомолов. В благодарность, наверное, за совместно прожитые.

Но — ёлы-палы! — когда у женщины молочные железы лежат на грудной клетке даже не оладьями, а каким-то масляничными блинами, то какая же из неё соблазнительница?

Чем соблазнять-то будет? Ушами, простите за штамп, спаниеля?

При этом, заметьте, в сериале героиня Мороз разбивает сердца не бюджетных лохов, а мужчин с деньгам, хотя в России женщине её возраста и с её внешностью даже на бюджетного лоха рассчитывать не приходится.

В общем, повторю: не верю.

Женщины с внешними данными Дарьи Мороз не разбивают сердца эшелонами. Так выглядит правда.

Согласны?

Почему?

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