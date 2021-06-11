Мнение: Почему запретили румынский фильм?

Министерство культуры России решило, что россияне то ли еще не созрели, то ли уже перезрели смотреть фильм румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный трах или безумное порно».

Фильму не выдали прокатное удостоверение. И объяснили: «Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде «Неудачный трах или Безумное порно», заявление и комплект необходимых документов от ООО «Капелла фильм». В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения».

Этот фильм, между прочим, на 71-ом Берлинский кинофестиваль получил «Золотого медведя».

О чем этот фильм.

Вот что написала еще в марте Лариса Малюкова, которая еще тогда посмотрела фильм:

«В Сети гуляет вирусное более чем откровенное видео, на котором учительница истории Эми занимается сексом с мужем (собственно, этим шокирующим порно под «Лили Марлен» фильм и открывается). В первой части — проход Эми по современному Бухаресту; кажется, она идет сквозь город с его бесконечными стройками и полуразрушенными домами. Рынки, вещевые ярмарки, надувные цикламеновые «вырви глаз» детские площадки. Идет под листьями, тронутыми ржавчиной осени, мимо людей в масках и без. Мимо машин, стоящих на тротуарах. Она идет к директрисе школы, чтобы попросить защиты. У директрисы примерно такая же жизнь, как у Эми, — мама в дурно пахнущей деменции, родственники в тесной квартире.

Вторая часть — бобслей из коротких видео, анекдотов, цитат, исторических фактов, притч, легенд, и среди них — миф о Персее и его легендарном зеркальном щите. Бронзовый зеркальный щит, отполированный, чтобы, как детектор, отражать смертельный взгляд глаз горгоны Медузы на нее саму.

Финальная часть напоминает «Прописные истины», предыдущую картину Жуде, судилище над подростком, писавшим на стене мелом вопросы к режиму Чаушеску.

Собрание родителей в школьном саду, которое ведет директриса, пытающаяся примирить непримиримое, тоже превращается в трибунал.

Эми оправдывается: не она выложила видео в Сеть, она была наедине с собственным мужем, вот кольцо на пальце.

Но постепенно хор ханжеского шовинизма, предрассудков, расправы — заглушает одинокий голос человека. А поначалу веселая история про порно выплескивается в крик об обществе, запутавшемся в соцсетях и собственных грехах, поэтому постоянно нуждающегося во врагах и жертвах».

отсюда

Еще тогда в марте Лариса Малюкова написала: «Жаль, этот фильм не будет в российском прокате…».

Как в воду глядела? Или в этом прогнозе нет ничего удивительного?

На картинке: кадр из фильма «Неудачный трах или безумное порно», отсюда

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