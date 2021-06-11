 

Молодость взаперти: суд над редакторами DOXA

11.06.2021, 23:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Задержание, поп-ит и еще три месяца дома.

9 июня в Басманном суде Москвы проходило заседание по продлению меры пресечения редакторам и редакторкам журнала DOXA, по итогу суд подтвердил ограничения до 14 сентября.

Журналисты уже два месяца могут выходить из дома только на два часа в сутки, им запрещено общаться друг с другом и пользоваться интернетом. Сотрудников DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты (ст. 151.2 УК) из-за видео о том, как студенты со всей страны получают угрозы и предупреждения от руководства своих вузов по поводу участия в митингах 23 января и о том, что отчисления в таком случае — незаконны.

Корреспондентки «Новой» Сима Свердлова и Надежда Юрова отправились к Басманному суду и поговорили с собравшимися о продлении меры пресечения и о надеждах на лучшее.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / История страсти

21.10 / Мнение: Боливия восстановит отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем

19.02 / Мнение: Последствия энергетической катастрофы в Техасе

15.08 / В Индии разработали технологию создания кирпичных конструкций для Луны

17.10 / Сладкий яд «патриотизма»

17.10 / Новый iPhone 12 Pro сразу после выхода стал дефицитом

13.12 / В Париже задержали более ста участников марша против полицейского насилия

30.11 / В Аргентине обнаружен секретный бункер Гитлера

27.03 / От А до ижицы

26.01 / Спецкоров «Новой газеты» вызвали в УСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика