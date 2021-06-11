Молодость взаперти: суд над редакторами DOXA

Задержание, поп-ит и еще три месяца дома.

9 июня в Басманном суде Москвы проходило заседание по продлению меры пресечения редакторам и редакторкам журнала DOXA, по итогу суд подтвердил ограничения до 14 сентября.

Журналисты уже два месяца могут выходить из дома только на два часа в сутки, им запрещено общаться друг с другом и пользоваться интернетом. Сотрудников DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты (ст. 151.2 УК) из-за видео о том, как студенты со всей страны получают угрозы и предупреждения от руководства своих вузов по поводу участия в митингах 23 января и о том, что отчисления в таком случае — незаконны.

Корреспондентки «Новой» Сима Свердлова и Надежда Юрова отправились к Басманному суду и поговорили с собравшимися о продлении меры пресечения и о надеждах на лучшее.

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