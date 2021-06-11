 

Компания Sony продемонстрировала профессиональный дрон для видеосъемки

11.06.2021, 22:54, Новости дня
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Компания Sony похвастала своим новым изделием, которое, правда, выйдет на рынок только в сентябре текущего года. Речь идет о квадрокоптере Airpeak S1, представляющем собой профессиональный дрон для фото- и видеосъемки.

Презентация пролила свет на технические характеристики беспилотника и его реальную стоимость. Так, стало известно, что дрон поступит в продажу по цене 9 тысяч американских долларов. Учитывая нынешнюю дороговизну профессиональной аппаратуры для съемки, это не так уж много.

Также стало известно, что квадрокоптер сможет перемещаться по воздуху со скоростью до 90 километров в час, и для него не станет помехой сильный ветер до 20 м/с. Однако длительность полета при включенных камерах не превышает 12 минут.



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