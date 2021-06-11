 

Российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство Дании

11.06.2021, 22:46, Новости дня
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Кофод подчеркнул, что действия россиян похожи на умышленные и заявил, что это недопустимо.

“Детали выясняются, я уже выступил с инициативой вызвать посла России для переговоров в МИД”, – отметил министр.

Fuldstændig uacceptabelt at russiske fly krænker dansk luftfrum, endda to gange på én dag. Ligner bevidst handling

Vi er fortsat ved at undersøge detaljerne, men jeg har allerede nu taget initiativ til at indkalde den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet.#dkpol

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 11, 2021

Министерство обороны Дании в Twitter подтвердило нарушение воздушного пространства в районе острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря.

Der har i dag været to russiske krænkelser af dansk luftrum ved Bornholm, hvor afvisningsberedskabet har fulgt russiske fly til døren.
Forsvarsmin: “Vi er ved at kortlægge detaljerne i hændelserne, men bevidste krænkelser af dansk luftrum er fuldstændig uacceptabelt.” #dkpol

— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) June 11, 2021

Контекст:

В 2020 году истребители НАТО совершили более 400 вылетов для обнаружения и перехвата неидентифицированных самолетов, приближающихся к авиапространству стран Альянса. По данным пресс-службы НАТО, в 90% случаев речь шла о российских военных самолетах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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