Spiegel – НАТО планирует распространить 5-ю статью устава и на космос

На предстоящем саммите страны НАТО планируют распространить действие 5-й статьи Североатлантического договора, касающейся принципа коллективной самообороны, на космическое пространство, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel. По его словам, атаки на спутники и другой потенциал, а также нападение из космоса на территорию одной из стран НАТО будут рассматриваться как нападение на весь альянс.



Reuters

В понедельник на первом саммите с участием президента США Джо Байдена страны НАТО планируют «направить чёткий сигнал РФ и Китаю»: по информации Der Spiegel, военно-политический блок намерен распространить принцип коллективной самообороны и на космическое пространство. «Я ожидаю, что главы государств и правительств решат, что серьёзное нападение на наши спутники или другой потенциал может привести в действие принцип коллективной самообороны», — рассказал Der Spiegel генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Следовательно, и в случае атаки на одну из стран НАТО из космоса в отношении потенциального противника также будет применяться 5-я статья Североатлантического договора. Согласно положениям этой статьи, вооруженное нападение на одну или нескольких стран НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. «Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и для суши, моря, воздуха и киберпространства, — подчеркнул Столтенберг. — Нападение на одного — это нападение на всех, и все могут на него ответить».

Он оставил открытым вопрос о конкретных случаях применения 5-й статьи. По его словам, решение не указывать «точный порог» является частью стратегии сдерживания. В качестве примера генсек назвал террористические акты 11 сентября 2001 года: «Никто не думал, что НАТО впервые объявит о применении статьи о коллективной обороне после терактов». Он подчеркнул, что наиболее вероятным сценарием долгое время считалось вторжение в государство-член, например, нападение СССР на ФРГ. «К счастью, этого не произошло, потому что у нас был надёжный сдерживающий фактор», — говорит Столтенберг.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО не планирует наращивать вооружения в космосе. «Мы — оборонительный союз, — заверил Столтенберг. — Мы не будем размещать оружие в космосе». Речь, по его словам, идёт не о милитаризации космоса, а о защите ключевых объектов. «Спутники играют ключевую роль в коммуникации и обороне, они должны быть защищены», — почеркнул генсек. По информации из открытых источников, США, Китай, Индия и, по некоторым сведениям, Россия уже провели успешные испытания противоспутникового оружия.

Кроме того, Столтенберг заявил: «Пришло время согласовать новый режим контроля над вооружениями, чтобы регламентировать использование новых технологий, таких как искусственный интеллект». Он подчеркнул, что альянс намерен продолжать разрабатывать инновационные системы, «хотя бы потому, что наши потенциальные противники делают это».

В первую очередь генсек говорил о Китае. «Пекин вкладывает огромные средства в самый современный военный потенциал, например, в искусственный интеллект и автономные системы», — подчеркнул Столтенберг. В то же время Китай «подбирается» к Европе и пытается «контролировать критически важную инфраструктуру, в том числе порты, аэропорты и электросети». Поэтому, по словам Столтенберга, саммит также будет посвящен расширению партнерских отношений со странами Тихоокеанского региона.

В очередной раз одной из тем станет повышение расходов на оборону до 2% от ВВП стран-членов. Столтенберг отверг требование немецких «Зелёных» об отмене этой цели. «Конечно, я ожидаю, что все союзники сделают то, что обязались сделать»,— заявил генсек. В проекте предвыборной программы «Зелёные» назвали цель повышения расходов на оборону «волюнтаристской» и отвергли её, поскольку в Германии увеличение оборонного бюджета до такого уровня привело бы к огромным дополнительным расходам. Недавно правительство ФРГ пообещало увеличить расходы до 1,5% к 2024 году, отмечает Der Spiegel.