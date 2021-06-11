 

Володин поддержал предложение рассмотреть на Совете Думы законопроект о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев

11.06.2021, 22:38, Разное
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Группа депутатов Государственной Думы во главе с зампредом Петром Толстым выступила с инициативой указать в законе, что пользоваться услугами суррогатной матери на территории нашей страны могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Спикер Вячеслав Володин одобрил предложение вынести данный законопроект на заседание Совета палаты. Оно состоится на следующей неделе.

Документ предусматривает возможность введения запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.
Предложенные в законе нововведения после принятия будут внесены в Семейный кодекс и ряд НПА.

Авторы законопроекта подчеркивают, что одной из причин их инициативы стали зафиксированные случаи гибели младенцев и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится в пояснительной записке.



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