Мнение: Провальные тоннели Маска, гранитная крошка вместо реагентов и добровольный техосмотр

1. Волшебные сверхскоростные лупы-гиперлупы Илона Маска ожидаемо провалились. Эксперимент стоимостью в несколько миллиардов долларов наглядно доказал их непрактичность:

Открытый компанией Илона Маска The Boring Company четырехкилометровый скоростной туннель в Лас-Вегасе раскритиковали американские транспортные эксперты. У подземной артерии нашли изъяны, которые не позволяют решить проблемы с городскими пробками, пишет NBC News.

В подземных туннелях Loop Transportation System критики не увидели перспективы для строительства в других городах. Во время тестирования туннеля в Лас-Вегасе автомобилисты возмущались, что не могли нормально разгоняться и постоянно подпирали друг друга. При этом супер-туннели Маска, по заявлению The Boring Company, предназначены для электромобилей Tesla, некоторые модели которых развивают скорость до 320 километров в час.

Эксперты скептически отнеслись к новому туннелю из-за его низкой пропускной способности и больших затрат на возведение. Каждые 1,5 километра подземной дороги обходятся в один миллиард долларов. Обычные туннели для поездов дороже, но за час в них проезжает в сотни раз больше пассажиров.

https://lenta.ru/news/2021/06/10/masktonnel/

Зато тоннели красивые – судя по фотографиям, их дизайн весьма напоминает интерьеры из кинофраншизы «Звёздные войны». Фанаты будут довольны.

2. Читатель labgord рассказывает, каким образом наши северные соседи добиваются чистоты улиц зимой:

https://olegmakarenko.ru/2157862.html?thread=806686758#t806686758

Из личного опыта, исключительно по Стокгольму. Они посыпают дороги гранитной крошкой, фракция около 5 мм. Ездят все действительно довольно медленно по городу, крошка довольно ощутимо летит в идущие следом машины. Реагента не встречал, но и чистят не то, чтобы очень торопливо. После сильного снегопада три дня прямо минус полоса на дороге, может и дольше. По весне ездят пылесосы и собирают эту крошку, говорят, что до 70 процентов после каждого сезона.

Основное положительное наблюдение — в городе очень чисто, снег на обочине просто слежавшийся, но белый, без серой каши, выглядит аккуратно, несмотря на то, что долго не убирают, нет ощущения запущенности.

В центре, Сольна и Лидинё картина примерно одинаковая, т.ч. это видимо централизованный подход.

Что мешает использовать гранитную крошку в России? У нас более 50 месторождений гранита (считая только те, что уже разрабатываются), добыча ведётся в самых разных уголках страны:

https://dv-granit.ru/gde-dobyvaetsya-granit-v/

То есть, с материалом проблем быть не должно, особенно если учесть, что большая часть крошки весной собирается обратно. Водители, правда, будут недовольны гравием, так как царапает стёкла и краску… но за чистоту надо платить, верно?

3. В комментариях читатели возрадовались, что в России отменяют техосмотр. На деле его просто хотят сделать добровольным для обычных водителей:

https://www.kommersant.ru/doc/4855138

МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. Он уточнил, что это нововведение не коснется автомобилей, участвующих в перевозках, в том числе такси, грузовиков, транспортных средств предприятий.

«МВД подготовило предложения в правительство РФ по внесению изменений в ФЗ 170 “О техническом осмотре” и 196 “О безопасности дорожного движения”, где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной»,— сказал господин Черников «РИА Новости». По его словам, ответственные водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить техосмотр добровольно.

Он также отметил, что отмена обязательного техосмотра для владельцев личных автомобилей позволит ГИБДД сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси. Господин Черников сказал, что водители оплачивают проведение техосмотра только для оформления полиса ОСАГО, но на деле автомобиль не проходит реальную диагностику.

9 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому с 22 августа автовладельцам при оформлении полиса ОСАГО будет не нужен документ о прохождении техосмотра — диагностическая карта. Ожидается, что 15 июня эти поправки примут в третьем окончательном чтении.

Что ж, если обязательность техосмотра и вправду отменят, на некоторое время ругать Госдуму станет сложнее. Напомню, по мнению вечно недовольных наши законодатели только и делают, что запрещают, ужесточают и ограничивают.