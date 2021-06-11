Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 начнется 1 июля

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11.06.2021, 22:06, Новости дня
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Углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется с 1 июля и будет проходить в два этапа, по ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, по поручению президента страны с 1 июля 2021 года в стране запускается углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой есть возможность оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем. «Такая диспансеризация будет проходить в два этапа», – уточнила она, передает ТАСС.

Отмечается, что первый этап будет проводиться в целях выявления признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, он включает в себя семь исследований, в частности развернутый анализ крови, спирографию, исследование наполнения крови кислородом, специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования.

Вице-премьер заявила, что второй этап – это дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания. «Три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей», – добавила она.

Кроме того, лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав РФ на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения.

«Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию», – резюмировала Голикова.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей начала 2020 года. Кроме того, он отметил, что при прохождении диспансеризации у порядка 15% пациентов выявляются новые заболевания. Большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенесших новую коронавирусную инфекцию.



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