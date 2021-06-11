 

Захарова указала на недостаток «плюрализма мнений» в Германии

11.06.2021, 22:06, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на недостаток «плюрализма мнений» в Германии в связи с недостаточным освещением в немецких СМИ реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса принимать решения в ЕС большинством голосов, а не единогласно.

Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что на совещании послов ФРГ Маас предложил принимать решения в рамках ЕС по правилам большинства, а не единогласно, как это установлено документами Евросоюза.

«Премьер-министр Венгрии Орбан ответил со свойственной ему прямотой, а именно возмущением. То, что это очевидный немецкий намек на Будапешт, заветировавший в последнее время заявление ЕС по ситуации в Гонконге, проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и призыв Брюсселя к перемирию на Ближнем Востоке, не секрет ни для кого в Брюсселе. Главе венгерского Правительства пришлось напомнить немецкому Министру, что внешняя политика ЕС определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих в союз. Политизированные же заявления делают из Евросоюза, по словам Орбана, «жалкого бумажного тигра», – отметила Захарова.

При этом она указала, что венгерский политик открыто заявил: «Мы нуждаемся в гуманитарных контактах, а не в бойкотах, санкциях, нравоучениях и нотациях». Он также предостерег от «новой волны холодной войны».

«Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот еще что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о «заложниках», в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным. Как будет «плюрализм мнений» auf Deutsch?», – отметила Захарова.

Напомним, в ноябре 2017 года занимавший в то время пост главы Европарламента Антонио Таяни заявил, что Евросоюз находится на распутье и должен понять, куда двигаться. В августе того же года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости реформировать ЕС.



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