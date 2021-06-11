Как большевики купили власть за «царское» золото»

Расследование Александра Мосякина

Олег Пека 10 июня 2021

В октябре 1917 года большевики захватили более 850 тонн золотого запаса Госбанка России, а потом еще около 200 тонн золота в виде ювелирных изделий и монет изъяли у населения. К сентябрю 1921 года от этой огромной золотой массы осталось менее 60 тонн. Куда оно исчезло? В интервью радио Baltkom историк Александр Мосякин доказывает: Ленин и его окружение “озолотили” русским золотом всю Европу, а главным его приобретателем стала Федеральная резервная система США. Как такое стало возможно?

Федеральный резервный банк Нью-Йорка, где осела большая часть вывезенного Лениным сотоварищи русского золота.

Засекреченные “золотые папки” Политбюро

Известный российский писатель-историк Александр Георгиевич Мосякин, исследователь темы перемещенных культурно-исторических ценностей, ранее работавший журналистом в Риге и знакомый рижанам многими публикациями, заинтересовался расследованием тайны исчезновения золотого запаса царской РФ еще с конца 80-х годов прошлого века. В ту пору он работал под руководством Дмитрия Лихачева, председателя Советского Фонда Культуры, и оказавшись в Центральном партийном архиве, услышал от одного старого архивиста о засекреченных “золотых папках” Политбюро, получить доступ к которым по тем временам было практически невозможно.

“Это было крупнейшее за всю историю человечества перемещение такой массы золота”

Уже в 2018 году, когда по этой теме Александр Мосякин опубликовал ряд исследований и нашел множество косвенных подтверждений своей теории, в Российском государственном архиве экономики в его руки попали рассекреченные документы, проливающие свет на тайну крупнейшего за всю историю человечества перемещения такой массы золота.

Расписка о доставке 432 ящиков с русской золотой монетой шведской фирме Nydqvist & Holm.

В трехтомнике “Золото Российской империи и большевики. 1917-1922. Документы с комментариями и анализом” были впервые опубликованы 742 документа Российского государственного архива экономики, причем факсимиле. Факсимиле приведен и документ о счетах В.И. Ленина в нью-йоркских банках, присланный автору из США. Представленные документы и их анализ заставляют по-новому взглянуть на исторические события столетней давности, определившие будущее РФ и всего мира.

Как большевики откупились от Запада

В эксклюзивном интервью радио Baltkom российский писатель-историк Александр Мосякин изложил новую историческую концепцию событий Революции и Гражданской войны в России: большевики спасли свою власть и победили в Гражданской войне благодаря стратегии откупа от Запада.

“800 тонн золота будто испарились!”

“В октябре 1917 года большевики захватили более 850 тонн золотого запаса Госбанка России, а потом еще около 200 тонн золота в виде ювелирных изделий и монет изъяли у населения, – изложил свои подсчеты Мосякин. -. К сентябрю 1921 года от этой огромной золотой массы осталось менее 60 тонн. Адмирал Колчак, захвативший половину золотого запаса России, израсходовал и утратил около 190 тонн. А около 800 тонн золота будто бы испарились. А это крупнейшее за всю историю человечества перемещение такой массы золота. И до сих пор никто не знал, что же произошло с этим золотом. И вот документы, которые я опубликовал, проливают на это свет, вскрывая тайные связи большевистской партии с западными банками”.

Справка о золотом запасе РСФСР. Из 852,5 т золотого запаса Госбанка России, доставшегося большевикам после захвата власти, к сентябрю 1921 г. осталось 57 т стоимостью 73,5 миллионов руб.

Сначала откупились от немцев

Самое поразительное, подчеркнул Мосякин. заключалось в том, что вывезли большевики это золото в начале двадцатых годов, когда большевистский режим никто в мире не признавал, а страны Антанты и вовсе ввели прямую блокаду Советской России. Как же получилось, что 800 тонн золота перекочевало в их банки?

“Большевики, придя к власти, все время буквально висели на волоске”

“Суть в том, – продолжает Александр Мосякин, – что большевики, придя к власти, все время буквально висели на волоске. Подписав Брестский мир, немцы продолжали наступление на всех фронтах – 30 дивизий стояло от Балтийского до Черного моря, и немцы продолжали двигаться на восток. Им не составляло никакого труда дойти до Волги, до Урала и дальше. У большевиков не было ни армии, ни ресурсов для сопротивления. Армию они разложили сами. Защищаться было нечем. И тогда у руководства большевистской партии родилась идея откупиться, в прямом смысле этого слова, от агрессии.

15 мая 1918 года начались секретные советско-германские переговоры в Москве (это уже после заключения Брестского мира, который был заключен в марте), которые продолжались все лето и увенчались подписанием 27 августа 1918 года совершенно секретного договора, где была финансовая составляющая. Большевики обязались уплатить Германии 6 миллиардов рейхсмарок контрибуции, часть деньгами, часть товарами, но к этому должны были передать немцам 245 тонн золота. Было предусмотрено несколько траншей до конца 1918 года. Но Германия проиграла войну, и из пяти траншей было осуществлено лишь два. Остальное золото остается в России”.

Откупимся и от Антанты!

Схема сработала, и от немцев большевики откупились. Но 11 ноября 1918 года заключается Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну, и Антанта, обозленная на большевиков (потому что те конфисковали имущество западных банков) по настоянию Уинстона Черчилля и маршала Франции Фердинанда Фоша 12 ноября 1918 года принимает решение о начале широкомасштабной интервенции в Советскую Россию с целью уничтожения большевизма. Большевики понимают, что Антанта их раздавит. И тогда они решают, а может и от них откупиться?

Нарком по иностранным делам Г.В. Чичерин предложил президенту США В. Вильсону назвать цену, которую должны заплатить Западу большевики, чтобы остаться у власти.

И вот нарком по иностранным делам РСФСР Г.В Чичерин (а за ним стоял Ленин) пишет ноту президенту США Вудро Вильсону:

«Мы предлагаем Вам, Господин Президент, рассмотреть совместно с Вашими союзниками нижеследующие вопросы и дать нам на них точные вполне деловые ответы: намерены ли правительства в Америке, Англии и Франции перестать требовать крови русского народа и жизней русских граждан, если русский народ согласится уплатить им за это и откупиться от них так, как человек, подвергшийся внезапному нападению, откупается от того, кто на него напал? А в таком случае, какой именно дани требуют от русского народа правительства Америки, Англии и Франции? Требуют ли они концессий, передачи им на определенных условиях железных дорог, рудников, золотых приисков и т.д. или территориальных уступок какой-либо части Сибири или Кавказа, или же Мурманского побережья? Мы ожидаем от Вас, Господин Президент, что Вы определенно заявите, какие именно требования предъявляете Вы и Ваши союзники» // Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957. С. 538 539.

То есть Чичерин напрямую просит правительство США, Великобритании и Франции назвать цену, которую должны заплатить большевики, чтобы остаться у власти.

Прямым текстом предложили отдать золотой запас

А в это время в Нью-Йорке образуется неофициальная миссия советского торгового представительства. Сейчас бы мы сказали – неправительственная организация. Возглавлял эту миссию давний соратник Ленина Людвиг Мартенс.

03. Глава Бюро советского представителя в США Л.К. Мартенс (справа) и секретарь миссии С. Нуортева в кругу американских журналистов. 1920 г.

19 марта 1919 года Мартенс шлет меморандум в Госдепартамент США, и вот что там говорится:

Из меморандума главы Бюро советского представителя в Нью-Йорке Л.К. Мартенса в Госдепартамент США (19 марта 1919 г.): «В случае возобновления торговли с Соединенными Штатами Российское Правительство готово немедленно разместить в банках Европы и Америки золото на сумму в двести миллионов долларов (200 000 000 долларов) для покрытия стоимости первых закупок» // Документы внешней политики СССР. Т. 2. М., 1958. С. 104 105.

“Какая могла быть торговля у страны, которая вела Гражданскую войну, в которой полная разруха, – ну какая торговля с Америкой?! Да никакой! Разумеется шел разговор об откупе – мы вам отдаем золотой запас Российской империи (а в распоряжении большевиков все еще было более 400 тонн золота), а вы отменяете решение Антанты от 12 ноября 18 года о нашем свержении. Сказано это было прямым текстом. И отдано 300 тонн сразу, а остальное позже. И что вы думаете? 1 апреля 1919 года, вскоре после этого меморандума Мартенса, руководством Антанты принимается решение о невмешательстве военной силой в гражданскую войну в России”, – рассказал в интервью Александр Мосякин.

“Вывод, которые следует из опубликованных мною документов таков: вывезя в 1918-1921 гг. золотой запас Российской империи в кладовые западных банков, Ленин и большевики купили за «царское» золото свою власть“, – заключает Александр Мосякин.