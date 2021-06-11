Китайский марсоход прислал селфи с места посадки на Марсе

Марсоход сделал снимок посадочной платформы, панораму и “групповое селфи” ровера с платформой.

Последний снимок был сделан с помощью отдельной камеры марсохода. Он установил ее в 10 метрах от платформы, а затем вернулся назад.

Фото: cnsa.gov.cn

Контекст:

Китайский зонд по исследованию Марса “Тяньвэнь-1”, который стартовал 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, 15 мая совершил посадку на поверхности Красной планеты.

“Тяньвэнь-1”, который состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода “Чжуронг”, вышел на орбиту Красной планеты 10 февраля после почти семи месяцев путешествия в космосе. На орбите Марса зонд провел более двух месяцев, изучая возможные места для посадки.

Это первая миссия Китая по исследованию Марса. Ее цель – изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик и состава почвы и распределения поверхностного льда, атмосферы и климата поверхности, окружающей среды, а также физического поля и внутренней структуры Марса.

На Марсе работает и второй марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

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