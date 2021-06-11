 

Пограничники отказали во възде в Украину россиянам, вакцинированным “Спутником V”

11.06.2021, 21:48, Новости дня
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“Подчеркиваем: такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ”, – отметили в ГПСУ.

Спикер ведомства Андрей Демченко 11 июня в комментарии “Украинской правде” сообщил, что за два дня на границе с Россией было зафиксировано 15 таких попыток.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как должны быть оформлены документы о вакцинации для въезда в страну. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале министерства 

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцины от COVID-19, должен содержать следующую информацию: 

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство, подпись пациента, номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер);
название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
подпись и печать врача, который осуществлял вакцинацию.

8 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №583, которое расширило перечень документов, позволяющих пересекать границу на въезд во время карантина. Новые правила пересечения границы начали применять 9 июня.

Для въезда в Украину нужен документ, подтверждающий полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ должен быть выдан на английском языке или переведен на английский язык.

Всемирная организация здравоохранения разрешила использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield) и Sinopharm. Вакцина от Sinovac Biotech стала седьмым препаратом, одобренным ВОЗ.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 5 июня этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 67 странах.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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