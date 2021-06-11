Павелко рассказал, как изменят форму украинской сборной в результате компромисса с УЕФА

Об этом глава УАФ рассказал в эфире канала “Украина 24” 11 июня.

В Facebook Павелко писал, что компромисс – “победный”. Он сообщал, что на период проведения матчей Евро 2020 к ранее утвержденному дизайну формы футболистов добавят еще один элемент – большую эмблему национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью “Слава Украине”.

Фраза “Героям слава!”, которая находится на изнаночной стороне, “будет размещена за картой, в центре очертаний границ единой Украины”, уточнил он. Как именно это будет выглядеть, Павелко не показал.

Как он рассказал каналу “Украина 24”, в УЕФА настаивали, что “должно быть заклеено “Героям слава!” или должна быть выведена эта надпись”.

“Мы сказали, что ни у кого в Украине не поднимется рука это сделать. Уверен, что тот вариант, которого удалось достичь, будет лучшим и для футболистов, и для нас всех. Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали: он будет в виде нашего большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись “Слава Украине!”. Это будет расположено поверх надписи “Героям слава!”. Получается, внутри Украины будет “Героям слава!”. Это будет только для игроков, только на время Евро. Вне матчей, вне футбола этот слоган может вполне продаваться и использоваться”, – добавил Павелко.

Контекст:

Новую форму сборной Украины Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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