 

Кулеба рассказал, когда состоится визит Зеленского в США

11.06.2021, 21:48, Новости дня
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“Обсуждается дата в конце июля, это будет полноценный официальный визит президента Украины в Соединенные Штаты”, – сказал он.

В рамках визита Зеленский встретится не только с Байденом, состоится еще ряд мероприятий с участием президента Украины, подчеркнул Кулеба.

“Думаю, будет очень большая делегация [сопровождать Зеленского], потому что обширная повестка дня и много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит, уже работаем над ключевыми элементами программы. Главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями, потому что у президента Зеленского всегда такая установка: “Мы не занимаемся политическим туризмом, мы не ездим просто так, мы ездим за результатами”, – сказал глава МИД.

По его словам, украинская сторона работает с администрацией Байдена, чтобы визит в США оказался максимально результативным.

Кулеба подчеркнул, что за время президентства Байдена ряд лидеров государств ни разу не проводили с президентом США телефонных разговоров. Зеленский провел с Байденом два таких разговора.

“Это само по себе говорит о той важности, которую Америка оказывает Украине”, – считает глава МИД.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Зеленский в своем Twitter поблагодарил Байдена за приглашение и заявил, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Зеленский во время телефонного разговора с главой Белого дома поднял вопрос необходимости пошагового плана для вступления Украины в Североатлантический альянс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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