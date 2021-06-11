 

В Южной Корее дом рухнул на автобус с пассажирами, погибли девять человек. Видео

11.06.2021, 21:48, Новости дня
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По меньшей мере девять человек погибли и еще восемь получили травмы. Пострадавших, возраст которых составил 60-70 лет, доставили в близлежащие больницы, в том числе в госпиталь Чоннамского национального университета. 

Автобус с 17 пассажирами остановился возле здания, которое хотели сносить. На его месте планировали построить большой жилой комплекс. Полицейские полагают, что рабочие могли покинуть объект за несколько минут до обрушения после того, как они заметили неустойчивость конструкции, отметила газета.

По словам представителя пожарной службы, всех рабочих, находившихся в здании, заранее эвакуировали, добавила “Русская служба ВВС”. Некоторые из них подтвердили следователям, что перекрыли пешеходные дорожки возле здания незадолго до обрушения.

Владелец магазина, расположенного напротив рухнувшего здания, сказал, что произошедшее было похоже на землетрясение.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести тщательное расследование трагедии.  

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Видео: TRT World Now / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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