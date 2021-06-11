Мнение: Россия размером с пол-Луны, реалисты в Роскосмосе и восстановление «Морского старта»

1. К вопросу о целесообразности освоения космоса. Романтики продолжают печалиться, что ленивое человечество никак не хочет отправлять посланцев на Луну и на Марс. Однако, возьмём, например, нашу страну, которая первой вышла в космос. Современная площадь территории России немногим менее половины площади Луны (17,1 против 38 миллионов квадратных километров). Наглядное сравнение показано вот в этом видео, в котором земные государства закругляются в равные по площади планеты:

https://www.youtube.com/watch?v=OG6FX4csMpc

Если же учесть, что у России есть более 8 миллионов квадратных километров акваторий (внутренние, прибрежные, территориальные воды и ИЭЗ, не считая пока не подтверждённых претензий на центр Арктики), то мы контролируем поверхность Вселенной площадью в 2/3 Луны.

Нет нужды говорить, что даже самые холодные уголки Сибири, даже самое глубокое дно Северного Ледовитого океана гораздо проще в плане освоения и гораздо выгоднее в плане экономической отдачи, чем Луна. С чисто практической точки зрения нам ещё очень долго будет выгоднее вкладываться в собственную страну, нежели в Луну или Марс.

Кстати, на том же Ютуб-канале много других зрелищных и порой откровенно пугающих видео, сравнивающих размеры разнообразных вещей – небоскрёбов, звёзд, животных, элементарных частиц, фантастических тварей:

https://www.youtube.com/c/MetaBallStudios/videos

Авторы канала даже попытались визуализировать, сколько народу погибло в правление некоторых наиболее известных диктаторов 20 века:

https://www.youtube.com/watch?v=s2-orOHMEII

Цифры весьма спорные, подборка тенденциозная, однако сам способ демонстрации довольно интересный.

2. Судя по словам главы Роскосмоса, в ведомстве крайне ответственно подходят к освоению бюджетных средств:

https://lenta.ru/news/2021/06/05/ajajaj/

Все исследования, которые проводят ученые «Роскосмоса», должны заканчиваться созданием итоговой продукции. Иные проекты исследователей являются рискованными, поэтому к ним могут прийти прокуроры и «сделать ай-ай-ай». Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, российское законодательство не позволяет ученым «Роскосмоса» вести проекты, которые ни к чему не приводят. Все научно-исследовательские работы с бюджетными денежными средствами, ведущиеся в организации, должны заканчиваться опытно-конструкторской работой.

«И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам “ай-ай-ай”», — сказал Рогозин, добавив, что многие инженеры и ученые корпорации по космической деятельности боятся браться за сомнительные проекты из-за возможного фиаско в итоге.

Ожидаемый подход для государственной корпорации, которая обязана отчитываться за то, куда она платит деньги налогоплательщиков. Оборотная сторона здесь в том, что на девять убыточных или даже откровенно провальных проектов может прийтись один суперуспешный, однако если его изначально оценят, как слишком рискованный, то этого проекта попросту не будет.

Если бы, скажем, Роскосмос был частно-государственной компаний, и если бы частные инвесторы и акционеры были согласны разделить столь высокие риски, а то просто финансировать убыточные научные миссии, другое дело. Тогда бы, наверное, было больше интересных проектов, а учёные и инженеры брались бы за них без страха, да и зарплаты у них, скорее всего, были бы гораздо выше.

3. В Роскосмосе жалуются на надувательство и нечестную конкуренцию со стороны американцев, которые продали нам морской плавучий космодром, однако предварительно сломали его (а также, по сути, запретили использовать):

https://lenta.ru/news/2021/06/07/morskoy/

Плавучий космодром «Морской старт» не может конкурировать с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Выступая в ходе парламентских слушаний в Госдуме, Рогозин рассказал об условиях передачи «Морского старта» российской компании S7. По словам руководителя госкорпорации, космодром был продан при условии, что его «нельзя использовать в конкуренции с Илоном Маском».

«Нормально? То есть правительство США, правительственные юристы выступают в качестве клиента, по сути дела, частной компании. А может она не частная компания в таком случае, если с помощью государственных санкций нам ограничивают возможность конкуренции со SpaceX?» — удивился Рогозин.

Подытоживая разговор, глава «Роскосмоса» заметил, что перед продажей «Морского старта» американская сторона «выдернула и вырезала все оборудование на этих кораблях». Рогозин заметил, что на восстановление космодрома потребуется десятки миллиардов рублей.

Работы по созданию плавучего космодрома, который на тот момент являлся международным проектом, начались в 1995 году. В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. С 2018 году стартовая площадка перешла во владение компании S7.

В октябре стало известно, что на восстановление «Морского старта» необходимо 28 миллиардов рублей. Летом 2020 года журналисты сообщали со ссылкой на «Росатом», что стоимость плавучего космодрома составляет 11 миллиардов рублей.