Варвара Шмыкова, Паулина Андреева, Кирилл Нагиев и другие на премии в Санкт-Петербурге

Вчера в Елагином дворце состоялась 16-я ежегодная премия журнала “Собака.ru” под названием “ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга”. Лауреатами премии стали 50 петербуржцев и петербурженок, которые, совершили за последний год значимое достижение или добились больших высот в своей профессиональной области.

По красной дорожке “нецеремонии”, как ее назвали сами организаторы, прошли вэтот вечер десятки актрис, артистов, блогеров, художников и других известных людей. Все они либо родом из Санкт-Петербурга либо как-то связаны с северной столицей. Мероприятие не смогли пропустить мария Миногарова, Варвара Шмыкова, Покрас Лампас, Матильда Шнурова, Софья Эрнст и другие гости. В их числе была и актриса Паулина Андреева, которая три месяца назад впервые стала матерью. Для дебютного выхода в новом статусе Паулина выбрала черный брючный костюм Bottega Veneta.

Паулина Андреева Матильда Шнурова Варвара Шмыкова Мария Миногарова Паулина Андреева и Кирилл Нагиев Покрас Лампас Катя IOWA Кирилл Нагиев Матильда Шнурова Паулина Андреева Софья Эрнст (в украшениях Mercury) с гостьей премии