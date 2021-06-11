Варвара Шмыкова, Паулина Андреева, Кирилл Нагиев и другие на премии в Санкт-Петербурге
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Вчера в Елагином дворце состоялась 16-я ежегодная премия журнала “Собака.ru” под названием “ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга”. Лауреатами премии стали 50 петербуржцев и петербурженок, которые, совершили за последний год значимое достижение или добились больших высот в своей профессиональной области.
По красной дорожке “нецеремонии”, как ее назвали сами организаторы, прошли вэтот вечер десятки актрис, артистов, блогеров, художников и других известных людей. Все они либо родом из Санкт-Петербурга либо как-то связаны с северной столицей. Мероприятие не смогли пропустить мария Миногарова, Варвара Шмыкова, Покрас Лампас, Матильда Шнурова, Софья Эрнст и другие гости. В их числе была и актриса Паулина Андреева, которая три месяца назад впервые стала матерью. Для дебютного выхода в новом статусе Паулина выбрала черный брючный костюм Bottega Veneta.
Паулина АндрееваМатильда ШнуроваВарвара ШмыковаМария МиногароваПаулина Андреева и Кирилл НагиевПокрас ЛампасКатя IOWAКирилл НагиевМатильда ШнуроваПаулина АндрееваСофья Эрнст (в украшениях Mercury) с гостьей премии
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