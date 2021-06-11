Туфли в большом городе: любимая обувь Кэрри Брэдшоу, актуальная в этом сезоне

Туфли – не просто страсть Кэрри Брэдшоу, они – ее религия. Девушка могла спустить последние четыреста долларов на очередную пару босоножек. Подсчитав, сколько стоит вся ее драгоценная коллекция, героиня была поражена – выходило около 40 тысяч долларов. Настоящая трагедия для Кэрри – когда собака ее бойфренда погрызла раритетную пару. Что уж говорить, даже мужчина ее мечты сделал Брэдшоу предложение, надев ей на ногу туфельку. Кстати, бюджетную пару, чем-то отдаленно напоминающую легендарные ультрамариновые Manolo Blahnik с пряжкой, можно найти в Zara.

Manolo Blahnik ZaraПоклонницы сериала помнят эпизод, в котором героине невольно пришлось вступить в конфликт с подругой и отстаивать свои права на дорогую обувь. Кэрри пришла на вечеринку к давней знакомой, которая попросила ее разуться на входе. К концу вечера драгоценная пара золотистых босоножек от Manolo Blahnik пропала. Подруга предложила выплатить Кэрри компенсацию, но когда та озвучила ей цену (485 долларов), то подняла ее на смех и заявила, что не обязана оплачивать ее экстравагантные траты, и что Кэрри живет ненастоящей жизнью, раз готова потратить столько денег на туфли. Но героиня считает, что ее жизнь – вполне настоящая, и что “каждая женщина имеет право на туфли”.

Новая пара роскошных босоножек – must have для свидания с мужчиной ее мечты. Складывается впечатление, что Кэрри создает свой сегодняшний образ, подбирая весь наряд под обувь, а не наоборот. Manolo Blahnik

Лето 2021 обещает возвращение моды 90-х – идеальная пора для приобретения новой пары босоножек (а может даже и не одной). Благо новые коллекции, как люксовых брендов, так и масс-маркета, пестрят интересными моделями на любой вкус и кошелек.

Пару советов по приобретению босоножек вашей мечты, которым позавидует и Кэрри:

1) Выбирайте модели на среднем или низком каблуке для комфорта и маневренности.

2) Остроносые лодочки по-прежнему в моде, однако обратите внимание на модели с квадратным носом.

3) Шнуровка – гарантия надежности и стиля.

4) Босоножки черного цвета – это, конечно, всегда уместно, но зачем, когда палитра обуви гораздо шире? Сочетайте обувь цвета фуксии, зеленого неона или ультрамарина с монохромным луком.

5) Материал может быть любым. Ищите интересные фактуры – крокодил, атлас.

Мы подобрали несколько идеальных пар, среди которых вы точно найдете ту самую.