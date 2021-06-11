 

В Белгородской области в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека

11.06.2021, 21:08, Новости дня
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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Яковлевском районе Белгородской области погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира.

Сообщается, что авария произошла на 651-м километре федеральной автодороги «Крым».

«Сегодня около 19:30 на территории Яковлевского городского округа произошло столкновение автомобилей Ford Focus и ВАЗ-2112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ погибли», – передает ТАСС со ссылкой ГУ МВД по региону.

Ранее в Воронежской области при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли два человека, еще шесть пострадали.



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