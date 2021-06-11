 

Суд признал живым ошибочно «похороненного» пенсионера из Подмосковья

11.06.2021, 21:08, Новости дня
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Московская прокуратура добилась аннулирования свидетельства о смерти 79-летнего Григория Васильева, которого ошибочно признали умершим и похоронили под его именем другого человека, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Зеленоградского административного округа в судебном порядке добилась аннулирования актовой записи и признания недействительным свидетельства о смерти 79-летнего пенсионера», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

После обращения дочери Васильева прокуратура начала проверку. Судом требования прокурора о признании свидетельства о смерти недействительным были удовлетворены в полном объеме. Решение по ходатайству обращено к немедленному исполнению.

Напомним, в Солнечногорской областной больнице родственникам выдали якобы тело Григория Васильева для захоронения, позже оказалось, что настоящий Васильев жив, но родственники не могут забрать его из больницы, так как по документам он числится мертвым.

Как оказалось, Васильев лежал в палате с похожим на себя мужчиной с аналогичным диагнозом.  В выходные санитарка поменяла их кровати местами, но не предупредила об этом медсестер.



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