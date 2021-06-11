 

МВД Украины планирует купить шесть самолетов отечественного производства

11.06.2021, 20:50, Новости дня
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В ответе уточнили, что в системе МВД закупку самолетов “Антонова” планирует ГСЧС.

“В ГСЧС разработаны проекты двух постановлений Кабинета Министров: для закупки под госгарантии на 470 млн грн самолета Ан-32П и для закупки под госгарантии в сумме 3,53 млрд грн двух самолетов Ан-178-100Р”, – отметили в сообщении.

По данным министерства, Национальная гвардия Украина заинтересована в покупке трех самолетов Ан-74Т-200А производства ГП “Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие”. Приобретение самолетов возможно в случае выделения финансирования из госбюджета, отметили в МВД.

Контекст:

Ан-74 – легкий транспортный самолет с реактивными двигателями. Дальность полета – 4600 км, скорость – 560 км/ч. Предназначен для ледовой разведки и транспортных перевозок. Может быть переоборудован в грузовой и санитарный самолет.

Ан-178 – средний транспортный самолет, предназначен для транспортировки личного состава, вооружения и грузов. С грузом в 16 т способен пролететь 1260 км.

В 2020 году впервые за годы независимости государство заказало у госпредприятия “Антонов” три новых самолета Ан-178, которые получит украинская армия. Об этом 29 декабря сообщил сайт Офиса президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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