 

“Дни.ру” раздают подарки: билеты на концерт “Золотые хиты рока”

11.06.2021, 20:42, Разное
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Счастливчиков ждут вечные звезды британского рока: The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Nazareth, Джо Кокер, Элтон Джон и другие идолы в симфоническом исполнении!

Британские ансамбли уверенно держат первенство популярности в музыкальной индустрии с 60-х годов.

Команда симфонического оркестра наполнит их хиты новым звучанием и создаст невероятное шоу для настоящих ценителей классики рок-музыки.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

  • Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
  • Подпишитесь на @dniru;
  • Поставьте лайк этой публикации.

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    Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

    Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 17 июня.



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