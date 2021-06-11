“Дни.ру” раздают подарки: билеты на концерт “Золотые хиты рока”
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Счастливчиков ждут вечные звезды британского рока: The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Nazareth, Джо Кокер, Элтон Джон и другие идолы в симфоническом исполнении!
Британские ансамбли уверенно держат первенство популярности в музыкальной индустрии с 60-х годов.
Команда симфонического оркестра наполнит их хиты новым звучанием и создаст невероятное шоу для настоящих ценителей классики рок-музыки.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 17 июня.
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