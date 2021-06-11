 

Мнение: Зрителям объяснили важный посыл

11.06.2021, 20:34, Разное
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Новости кино, демократии и свободы слова.
После того, как средний рейтинг сериала с чернокожей Анной Болейн упал до 1,1 из 10 https://colonelcassad.livejournal.com/6826456.html, руководство сервиса IMDB просто взяло и удалило все негативные оценки сериалу, в результате чего средняя оценка стремительно выросла до 6,9.
Как заявляет руководство IMDB – это в интересах борьбы с расизмом и троллями. Создателям фильма и агрегатору оценок лучше знать, как зрителям следует оценивать подобные шедевры. Тебе должна нравиться чернокожая Анна Болейн, расистская тварь!

Источник: Colonel Cassad



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