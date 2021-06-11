 

Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

11.06.2021, 20:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам представителя ведомства, всего за неделю зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. «Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись восемь населенных пунктов республики», – сказал он, передает РИА «Новости».

Отмечается, что материалы по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков, повлекших разрушения гражданской инфраструктуры, переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам.

Ранее украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты. Кроме того, 6 июня военнослужащий ВСУ подорвался на взрывной устройстве в районе населенного пункта Старогнатовка в Донецкой области.



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