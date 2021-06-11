Ковер будет как новый: простой способ чистки пятен за несколько минут

Сегодня хочу поделиться с вами новым лайфхаком. С его помощью чистка даже очень грязного ковра пройдет легко и быстро. Потребуется всего два доступных ингредиента. Все детали вы можете узнать из данной статьи.

Что нужно?

Прежде чем приступать к процедуре, приобретите в хозяйственном магазине таблетку для посудомоечной машины. Стоит отметить, что это средство очень эффективное. Вы можете смело его применять не только для мойки посуды, но и при удалении пятна с ковровой поверхности. Еще вам потребуется горячая вода. Ее вам хватит двух литров. Нашатырный спирт – необязательный ингредиент, но вы можете добавить также и две большие ложки этой бесцветной жидкости. В целом нашатырь используется, если ковер слишком грязный. Работать нужно обычной щеткой и чистой тряпкой. Алгоритм действий представлен далее.

С чего начать?

В первую очередь в небольшой чистой емкости приготовьте чистящую жидкость. В посудину влейте указанное количество воды, после чего бросьте туда одну таблетку. Теперь нужно немного подождать, чтобы она полностью растворилась. В итоге у вас получится мыльная вода. Может быть так, что растворившаяся таблетка даст мало мыльной пены, а потому добавьте еще жидкость для мытья посуды. Теперь можете влить пару столовых ложек нашатырного спирта. Все, чистящая смесь готова к применению.

Что делать дальше?

Теперь можете приступать непосредственно к чистке ковра. В приготовленную мыльную жидкость окуните щетку, затем немного встряхните и начинайте ею тереть по загрязненной поверхности. Желательно ковер не слишком намачивать. Обрабатывайте его последовательно по секциям. Когда уже полностью пройдетесь по всему изделию и устраните загрязнения, вам нужно будет удалить остатки мыльной жидкости.

Смочите в обычной воде тряпку и пройдитесь ею по ковру. Все, чистое и свежее изделие остается просушить и постелить на место.