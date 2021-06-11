 

Ковер будет как новый: простой способ чистки пятен за несколько минут

11.06.2021, 20:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня хочу поделиться с вами новым лайфхаком. С его помощью чистка даже очень грязного ковра пройдет легко и быстро. Потребуется всего два доступных ингредиента. Все детали вы можете узнать из данной статьи.

Что нужно?

Прежде чем приступать к процедуре, приобретите в хозяйственном магазине таблетку для посудомоечной машины. Стоит отметить, что это средство очень эффективное. Вы можете смело его применять не только для мойки посуды, но и при удалении пятна с ковровой поверхности. Еще вам потребуется горячая вода. Ее вам хватит двух литров. Нашатырный спирт – необязательный ингредиент, но вы можете добавить также и две большие ложки этой бесцветной жидкости. В целом нашатырь используется, если ковер слишком грязный. Работать нужно обычной щеткой и чистой тряпкой. Алгоритм действий представлен далее.

С чего начать?

В первую очередь в небольшой чистой емкости приготовьте чистящую жидкость. В посудину влейте указанное количество воды, после чего бросьте туда одну таблетку. Теперь нужно немного подождать, чтобы она полностью растворилась. В итоге у вас получится мыльная вода. Может быть так, что растворившаяся таблетка даст мало мыльной пены, а потому добавьте еще жидкость для мытья посуды. Теперь можете влить пару столовых ложек нашатырного спирта. Все, чистящая смесь готова к применению.

Что делать дальше?

Теперь можете приступать непосредственно к чистке ковра. В приготовленную мыльную жидкость окуните щетку, затем немного встряхните и начинайте ею тереть по загрязненной поверхности. Желательно ковер не слишком намачивать. Обрабатывайте его последовательно по секциям. Когда уже полностью пройдетесь по всему изделию и устраните загрязнения, вам нужно будет удалить остатки мыльной жидкости.

Смочите в обычной воде тряпку и пройдитесь ею по ковру. Все, чистое и свежее изделие остается просушить и постелить на место.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Apple готовит для iPhone подэкранный сканер отпечатков и гибкий складной дисплей в отдалённом будущем

15.10 / Регина Тодоренко резко похудела для шоу «Ледниковый период»

26.08 / Мнение: По грибы…

21.10 / В смартфонах Huawei линейки Mate 40 все датчики производства Sony

31.03 / Экстрасенс Миронова предрекла Тихановской длительные судебные тяжбы

14.02 / – Куда, блин? -To Dublin! или Паранойя как она есть

19.08 / На Волочкову подал в суд бывший возлюбленный

08.09 / Мнение: Армия США и избирательный кризис

21.05 / Мнение: США официально отказались от идеи купить Гренландию

10.06 / Веселящий газ может стать лекарством против тяжелой депрессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика