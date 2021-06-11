УАФ достигла “победного компромисса” на переговорах с УЕФА по новому дизайну формы сборной Украины – Павелко

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Он заявил, что переговоры были сложными и несколько раз заходили в тупик.

“Нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!” – написал Павелко и уточнил, что на период проведения матчей Евро 2020 к ранее утвержденному дизайну формы футболистов добавят еще один элемент.

“Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью “Слава Украине”. Лозунг “Героям слава!” будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины. Верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро 2020″, – добавил глава ассоциации.

Как именно это будет выглядеть, он не показал.

Павелко сообщил, что от Украины требовали полностью удалить или зарисовать надпись “Героям слава!” на футболках всех игроков, участвующих в Евро 2020.

По его словам, УАФ смогла доказать, что фразы “Слава Украине!” и “Героям слава!”, а также большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы страны.

“В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро 2020”, – сообщил он.

Глава УАФ уточнил, что на “миллионных тиражах” уже изготовленной формы лозунги оставят в прежнем виде, запрета на их продажу не будет.

Кроме того, по его словам, на всех мероприятиях Евро 2020 украинская делегация будет носить значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4002579483161003

Контекст:

Новую форму сборной Украины Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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