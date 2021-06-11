Поющий кот стал звездой интернета, видео с его пением собрало миллионы просмотров. В ролике снялась и украинка

Записал видео хозяин кота – музыкант, основатель электронной группы The Kiffness Дэвид Скотт из Кейптауна (ЮАР). Еще в середине мая он наложил соло-выступление четырехлапого на свою ритмичную музыку и выложил короткое двухминутное видео в сеть. Оно мгновенно разнеслось по соцсети и на данный момент набрало почти 1,8 млн просмотров только в YouTube.

ВИДЕО12 мая Скотт выложил первое видео со своим поющим котом. В кадре только кот и его хозяин. На сегодняшний день видео просмотрели почти 1,8 млн раз. Видео: The Kiffness / YouTube

Со временем свою музыкальную часть к видео начали добавлять музыканты из США, Бразилии, Чехии, Украины и так далее. В итоге вышло четырехминутное видео, которе Скотт и выложил в сеть. Свое творение музыканты назвали “Международный симфонический микс”.

ВИДЕО”Международный симфонический микс”. Видео: The Kiffness / YouTube

К слову, на обложке видео слева от Скотта стоит девушка с флейтой. Это украинская участница проекта Елена Андросова. Она сыграла на вистле – свистковой продольной флейте.

“Это самая милая и самая спонтанная коллаба в жизни! Еще несколько дней назад я просто танцевала под крутяцкий трек Alugalug Cat, просто ради фана подыгрывала на вистле и просто поделилась этим в инста-сторис. А сегодня я стала частью международной коллаборации под руководством несравненного мастера юмора, музыки и котов The Kiffness! О боги, я даже не могу передать словами свои эмоции!”, – написала украинка на своей странице в Facebook, поделившись видео.

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A post shared by Helena Androsova / Eileen (@splendent)

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