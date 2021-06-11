В Одессе на кладбище нашли трех пациентов психбольницы. Мужчины сказали, что их привезли туда насильно

Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения. После того, как пациентов нашли, их временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства.

Денисова указала, что увидела в СМИ сообщение о трех оставленных на кладбище пациентах. Мужчины утверждали, что оказались на кладбище против своей воли. Позже их на скорой доставили в больницу.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/331508078330471

В медцентре подтвердили, что все трое – их бывшие пациенты. Накануне их выписали по собственному желанию и письменному заявлению. Медики утверждали, что пациенты не были на принудительном лечении и могли по желанию покинуть заведение. Как трое инвалидов преодолели расстояние в 7 км, в центре не объяснили. Одесская полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины, отметила омбудсмен.

В сюжете телеканала “1+1” сказано, что все мужчины были недееспособными, один из них парализован, а у другого ампутированы ступни. Их нашли работники кладбища у склепа без еды и воды.

“Санитары привезли, посадили в машину, высадили и уехали. Пошутил – один меня вез на тележке, я у него спросил “куда везете?” Ответил: “На расстрел”, – рассказал журналистам один из пациентов.

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