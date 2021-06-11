В Киеве начинают вакцинировать от коронавируса госслужащих

“Согласно решению оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям, принятому 7 мая, в Украине начинается вакцинация государственных служащих от COVID-19”, – говорится в сообщении.

С 14 июня прививать будут сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления. Вакцинацию будут проводить мобильные бригады.

“Всего с начала вакцинации в столице уже привито 177 396 человек. Среди них: медицинские работники, педагоги, социальные работники, спасатели, паралимпийцы и маломобильные граждане и люди старше 65 лет. Из них две дозы получили 20 759 человек”, – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Контекст:

На этих выходных, 12-го и 13 июня в 15 областях Украины и Киеве будут работать 50 центров массовой вакцинации для записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”, прививать в них будут китайским препаратом CoronaVac.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,6 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,4 млн человек, завершили вакцинацию уже 204 тыс. украинцев.

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

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