 

В Госдуме отвергли требования Европарламента к России

11.06.2021, 19:44, Разное
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 11 июня заявил о неприемлемости требований новой резолюции Европейского парламента. Депутат отметил, что российские власти готовы к общению и сотрудничеству, однако отвергают попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны.

“Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми”, – цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.

Депутат заявил, что данная резолюция по своему характеру является враждебной. Он выразил сожаление, что европейские парламентарии вместо укрепления законности и защиты прав граждан
фактически поощряют и оправдывают процесс осуществления правонарушений на территории России.

По мнению Пискарева, Европарламент новой резолюцией де-факто одобрил демонстративные отказы американского ресурса “Радио Свобода” (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) соблюдать российское законодательство. “Вместо защиты интересов простых европейцев, надеющихся, как и россияне, на продолжение взаимовыгодных отношений, Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России”, – заключил депутат.



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