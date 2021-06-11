Мнение: ПЯТНИЦА

Пятница, конец рабочей недели . Едем на метро с работы, в Берлине. Подъезжаем к Александрплац , это крупная остановка в центре города. Вагон полупустой.

На перроне я замечаю молодую барышню с грудным ребенком , он у неё сидел в небольшом рюкзаке спереди. В руках у неё была довольно объемная сумка и плюсом ко всему у неё еще был велосипед.

Я подскочил к двери, открыл её ( в берлинском метро в отличии от нашего машинист не открывает двери, их открывают сами пассажиры, машинист только их закрывает), помог ей с сумкой и велосипедом.

Она естественно поблагодарила, я вернулся на своё место. И вот тут самое интересное, мой напарник, немец по национальности и житель Берлина тихо сказал мне, что бы я больше этого не делал.

Смысл сказанного был в том, что все люди, находящиеся в это время в вагоне поняли ,что я не немец, хотя в принципе я практически не произнес при этом не звука.

Он мне сказал что у них не принято так поступать, мол эта барышня еще при выходе с дома должна была оценить свои способности, и она в принципе не может ожидать от кого либо помощи.

Сказано было жестко, но в принципе справедливо, каждый должен рассчитывать на свои силы, а не надеяться на добрых людей, что кто то тебе поможет, все кинутся тебе сочувствовать и действовать в отношении тебя с позиции ЖАЛЬ.

При этом я часто сталкивался с подобными явлениями, на работе, в быту, на транспорте, и это у них считается нормальным явлением. Немцы с детства приучают своих отпрысков надеяться только на самого себя и не надеяться на авось.

Немец ни когда не придет к соседу за солью или за отверткой, у него все должно быть свое.

Но при всем этом немец всегда приветлив, они всегда здороваются с незнакомыми людьми в своем доме или дворе. Нам есть наверно что перенять от их обычаев , хуже бы не стало, а пользы прибавило.

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